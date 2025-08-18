سیاست
2 دقیقه خواندن
رئیس مجلس لبنان: تا زمانی که اسرائیل تعهدات آتش‌بس را عملی نکند، خلع سلاح حزب‌الله قابل‌اجرا نیست
رئیس مجلس نمایندگان لبنان تأکید کرد که تا زمانی که اسرائیل به تعهدات خود و مفاد توافق آتش‌بس پایبند نباشد، هیچ تصمیمی درباره خلع سلاح حزب‌الله قابل اجرا نخواهد بود.
نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان / عکس: AA
18 اوت 2025

نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، در گفت‌وگو با شبکه العربیه تصریح کرد که تا زمانی که اسرائیل به تعهدات خود و مفاد توافق آتش‌بس پایبند نباشد، تصمیمی درباره خلع سلاح حزب‌الله عملی نخواهد شد.

وی افزود که دولت قصد دارد درباره تصمیم مربوط به تمرکز سلاح‌ها در اختیار دولت، دعوت به گفت‌وگو کند، اما این تصمیم در شرایط کنونی قابل اجرا نیست.

بری همچنین اعلام کرد که قرار است با تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه دیدار کند و دیدگاه‌های وی درباره خلع سلاح حزب‌الله را بشنود، اما خود پیشنهادی در این زمینه ارائه نخواهد کرد.

تام باراک، پیش‌تر در تاریخ ۱۹ ژوئن پیشنهاد کشورش را به دولت بیروت ارائه کرده بود. این پیشنهاد بر جمع‌آوری تمامی سلاح‌ها تحت نظارت دولت تأکید داشت.

هیئت دولت لبنان نیز در نشست ۵ آگوست به ارتش مأموریت داد تا پایان سال طرحی برای جمع‌آوری سلاح‌ها تهیه کند.

همزمان، نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در همان روز اعلام کرد که در شرایط ادامه حملات اسرائیل، حزب‌الله از توان خود چشم‌پوشی نخواهد کرد و فشارها را نخواهد پذیرفت.

حزب‌الله همچنین در بیانیه ۶ آگوست تأکید کرد تصمیم دولت به ریاست نواف سلام برای جمع‌آوری سلاح‌ها لبنان را از سلاح مقاومت در برابر اسرائیل محروم می‌کند و این تصمیم را اشتباهی بزرگ توصیف کرد.

هیئت دولت لبنان در نشست ۷ آگوست تصمیم گرفت تمامی سلاح‌ها در کشور، از جمله سلاح‌های حزب‌الله، تحت انحصار دولت قرار گیرد.

این تصمیم به ترک جلسه توسط وزرای شیعه منجر شد. محمد حیدر، وزیر کار لبنان، اعلام کرد دلیل خروج آنان مخالفت با پیشنهاد آمریکا بوده، اما از دولت استعفا نداده‌اند.

پل مرقص، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان، پس از نشست کابینه گفت که دولت با این تصمیم‌ها در پی تأمین ثبات، تثبیت اقتدار دولت و بازسازی کشور است.

وی افزود: بر سر پایان دادن به تمامی مظاهر مسلحانه در سراسر کشور، از جمله حزب‌الله، و استقرار ارتش در مرزها توافق کردیم.

