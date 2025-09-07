سیاست
ژاپن، اختیار کامل ترامپ بر سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری را رد کرد
ژاپن ادعای آمریکا درباره اینکه ترامپ اختیار کامل بر ۵۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ژاپن در آمریکا دارد را رد کرد و گفت در انتخاب پروژه‌ها مشارکت خواهد داشت.
ریوسی آکازاوا، مذاکره‌کننده تجاری ژاپن در گفت‌وگو با خبرنگاران / عکس: AP
7 سپتامبر 2025

ریوسی آکازاوا، مذاکره‌کننده تجاری ژاپن، اظهارات هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اختیار کامل بر سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری ژاپن در آمریکا دارد را رد کرد. او تأکید کرد ژاپن در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکت خواهد داشت و تصمیم‌گیری یک‌جانبه انجام نمی‌شود. این اظهارات پس از امضای توافق تجاری دو کشور شامل کاهش تعرفه‌ها و تشکیل کمیته مشترک برای سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شد.

ریوسی آکازاوا، پس از بازگشت از آمریکا در فرودگاه هاندا توکیو به خبرنگاران گفت ترامپ از میان پروژه‌هایی که کمیته سرمایه‌گذاری آمریکا پیشنهاد می‌دهد، انتخاب خواهد کرد، و این انتخاب بر اساس مشورت با کمیته مشورتی ژاپن-آمریکا انجام می‌شود.

اظهارات او پس از اظهارات هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا مطرح شد که گفته بود ترامپ «اختیار کامل» بر سرمایه‌گذاری‌ها دارد. آکازاوا تأکید کرد ژاپن در انتخاب پروژه‌ها مشارکت خواهد داشت و از رسانه‌ها خواست از گزارش‌دهی «مبهم» خودداری کنند.

آکازاوا جمعه گفته بود که توافق تجاری میان ژاپن و آمریکا ظرف دو هفته اجرایی خواهد شد. ترامپ روز پنج‌شنبه فرمان اجرایی برای اجرای توافق تجاری گسترده با ژاپن را امضا کرد که شامل تعیین تعرفه پایه ۱۵ درصد بر تقریباً همه واردات ژاپن، از جمله خودرو، بود؛ تعرفه‌ای که پیش‌تر ۲۷.۵ درصد بود.

