حملات اسرائیل به غزه جان دست‌کم ۳۶ فلسطینی دیگر را گرفت
در پی تداوم حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به غزه، طی ۲۴ ساعت گذشته، دست‌کم ۳۶ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
دود ناشی از حملات اسرائیل به خان یونس در غزه / عکس: AA
15 اوت 2025

به گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه، در پی حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به مناطق مختلف غزه، دست‌کم ۳۶ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

در این حملات، هشت عضو یک خانواده در محله زیتون در غزه جان خود را از دست دادند و چندین غیرنظامی نیز هنگام انتظار برای دریافت کمک هدف قرار گرفتند.

یک منبع پزشکی دیگر بیان داشت: چند نفر نیز پس از حمله یک جنگنده اسرائیل به یک آپارتمان مسکونی در غزه زخمی شده‌اند.

در جنوب غزه، ارتش اسرائیل به سوی غیرنظامیانی که در انتظار دریافت کمک‌های انسانی در نزدیکی یک نقطه توزیع در خان یونس بودند، آتش گشود. طبق گزارش منابع پزشکی محلی، طی این حمله ۱۶ نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

حملات توپخانه‌ای همچنین یک فلسطینی در شمال اردوگاه البریج و دیگری در محله زیتون غزه را به قتل رسانده است.

هشت نفر دیگر نیز هنگام انتظار برای دریافت کمک در نزدیکی نقطه توزیع زیکیم در شمال غربی غزه کشته و ده‌ها نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: چهار نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه جان خود را از دست داده‌اند.

