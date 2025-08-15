به گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه، در پی حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به مناطق مختلف غزه، دست‌کم ۳۶ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

در این حملات، هشت عضو یک خانواده در محله زیتون در غزه جان خود را از دست دادند و چندین غیرنظامی نیز هنگام انتظار برای دریافت کمک هدف قرار گرفتند.

یک منبع پزشکی دیگر بیان داشت: چند نفر نیز پس از حمله یک جنگنده اسرائیل به یک آپارتمان مسکونی در غزه زخمی شده‌اند.

در جنوب غزه، ارتش اسرائیل به سوی غیرنظامیانی که در انتظار دریافت کمک‌های انسانی در نزدیکی یک نقطه توزیع در خان یونس بودند، آتش گشود. طبق گزارش منابع پزشکی محلی، طی این حمله ۱۶ نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.