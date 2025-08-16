بارش‌های ناگهانی در فصل موسمی در پاکستان، موجب سیلاب‌های شدید و رانش زمین شده است.

بیشترین تلفات در استان کوهستانی خیبر پختونخوا گزارش شده و هزاران امدادگر در مناطق آسیب‌دیده مشغول عملیات نجات هستند.

اداره هواشناسی هشدار داده است که بارش شدید همچنان ادامه دارد و مردم اقدامات احتیاطی لازم را رعایت کنند.

مقامات محلی پاکستان روز شنبه شانزدهم آگوست اعلام کردند که مرگ‌ومیر ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب‌ها از مرز ۳۰۰ نفر عبور کرده است.

صدها نفر طی هفته‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند، زیرا بارش‌های فراتر از حد معمول، جاده‌ها و ساختمان‌ها را تخریب و با خود شسته است.

بر اساس اعلام سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان، بیشترین تعداد قربانیان، یعنی ۲۱۱ نفر، در استان خیبر پختونخوا گزارش شده است.