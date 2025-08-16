بارشهای ناگهانی در فصل موسمی در پاکستان، موجب سیلابهای شدید و رانش زمین شده است.
بیشترین تلفات در استان کوهستانی خیبر پختونخوا گزارش شده و هزاران امدادگر در مناطق آسیبدیده مشغول عملیات نجات هستند.
اداره هواشناسی هشدار داده است که بارش شدید همچنان ادامه دارد و مردم اقدامات احتیاطی لازم را رعایت کنند.
مقامات محلی پاکستان روز شنبه شانزدهم آگوست اعلام کردند که مرگومیر ناشی از بارشهای شدید و سیلابها از مرز ۳۰۰ نفر عبور کرده است.
صدها نفر طی هفتههای اخیر جان خود را از دست دادهاند، زیرا بارشهای فراتر از حد معمول، جادهها و ساختمانها را تخریب و با خود شسته است.
بر اساس اعلام سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان، بیشترین تعداد قربانیان، یعنی ۲۱۱ نفر، در استان خیبر پختونخوا گزارش شده است.
در کشمیر نیز ۹ نفر و در منطقه شمالی گلگت-بلتستان ۵ نفر جان خود را از دست دادهاند.
اکثر قربانیان در جریان سیلابهای ناگهانی و فروریختن ساختمانها کشته شدهاند و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدهاند.
اداره هواشناسی پاکستان هشدار بارش شدید برای شمالغرب این کشور صادر کرده و از مردم خواسته است تا «اقدامات احتیاطی» لازم را رعایت کنند.
این در حالی است که یک هلیکوپتر حامل کمکهای امدادی به منطقه بجر، روز جمعه پانزدهم آگوست، سقوط کرد و پنج عضو خدمه از جمله دو خلبان در خیبر پختونخوا جان خود را از دست دادند.