سیلاب‌های شمال پاکستان بیش از ۳۰۰ قربانی گرفت
بارش‌های شدید موسمی در شمال و شمال‌غرب پاکستان باعث تخریب جاده‌ها، ساختمان‌ها و جان‌باختن بیش از ۳۰۰ نفر شد.
بارش‌های غیرمعمول در فصل موسمی در پاکستان، موجب سیلاب‌های شدید شده است / عکس: AP
16 اوت 2025

بارش‌های ناگهانی در فصل موسمی در پاکستان، موجب سیلاب‌های شدید و رانش زمین شده است.

بیشترین تلفات در استان کوهستانی خیبر پختونخوا گزارش شده و هزاران امدادگر در مناطق آسیب‌دیده مشغول عملیات نجات هستند.

اداره هواشناسی هشدار داده است که بارش شدید همچنان ادامه دارد و مردم اقدامات احتیاطی لازم را رعایت کنند.

مقامات محلی پاکستان روز شنبه شانزدهم آگوست اعلام کردند که مرگ‌ومیر ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب‌ها از مرز ۳۰۰ نفر عبور کرده است.

صدها نفر طی هفته‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند، زیرا بارش‌های فراتر از حد معمول، جاده‌ها و ساختمان‌ها را تخریب و با خود شسته است.

بر اساس اعلام سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان، بیشترین تعداد قربانیان، یعنی ۲۱۱ نفر، در استان خیبر پختونخوا گزارش شده است.

در کشمیر نیز ۹ نفر و در منطقه شمالی گلگت-بلتستان ۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

 اکثر قربانیان در جریان سیلاب‌های ناگهانی و فروریختن ساختمان‌ها کشته شده‌اند و ۲۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اداره هواشناسی پاکستان هشدار بارش شدید برای شمال‌غرب این کشور صادر کرده و از مردم خواسته است تا «اقدامات احتیاطی» لازم را رعایت کنند.

این در حالی است که یک هلی‌کوپتر حامل کمک‌های امدادی به منطقه بجر، روز جمعه پانزدهم آگوست، سقوط کرد و پنج عضو خدمه از جمله دو خلبان در خیبر پختونخوا جان خود را از دست دادند.

