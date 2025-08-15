تی‌آرتی تصاویر هوایی اختصاصی ثبت کرده است که وضعیت غزه را در جریان حمله نظامی اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ به نمایش می‌گذارد.

خبرنگار «مجاهد آی‌دمیر» و فیلمبردار «عثمان اکن» در جریان ارسال هوایی کمک‌های اردن، صحنه‌هایی را ثبت کردند که نشان می‌دهد غزه کاملاً ویران شده و حملات از زمین، هوا و دریا باعث نابودی محله‌ها و کشته شدن ده‌ها هزار نفر شده است.

آمارهای مقامات محلی نشان می‌دهد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم ۶۱,۷۷۶ فلسطینی کشته و ۱۵۴,۹۰۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند و هزاران نفر دیگر احتمالاً زیر آوار باقی مانده‌اند.

محاصره چند ماهه اسرائیل، ورود غذا، آب، دارو و سایر ملزومات حیاتی را محدود کرده و شرایط ‌قحطی ایجاد کرده است؛ تاکنون دست‌کم ۲۳۹ نفر، از جمله ۱۰۶ کودک، به دلیل گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، ۸۸ درصد زیرساخت‌های غزه تخریب شده و حدود ۲ میلیون نفر از ۲.۳ میلیون ساکن منطقه آواره شده‌اند.