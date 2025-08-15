ترکیه
تصاویر اختصاصی تی‌آرتی از ویرانی‌های حملات اسرائیل در غزه
تصاویر هوایی اختصاصی ثبت شده توسط تی‌آرتی، وسعت ویرانی‌ها در غزه را نشان می‌دهد؛ حملات مداوم اسرائیل باعث کشته شدن، آوارگی و بحران انسانی گسترده‌ای شده است که زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.
تصاویر اختصاصی تی‌آرتی از ویرانی‌های غزه در پی حملات بی‌وقفه اسرائیل / عکس: TRT World / User Upload
15 اوت 2025

تی‌آرتی تصاویر هوایی اختصاصی ثبت کرده است که وضعیت غزه را در جریان حمله نظامی اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ به نمایش می‌گذارد.

خبرنگار «مجاهد آی‌دمیر» و فیلمبردار «عثمان اکن» در جریان ارسال هوایی کمک‌های اردن، صحنه‌هایی را ثبت کردند که نشان می‌دهد غزه کاملاً ویران شده و حملات از زمین، هوا و دریا باعث نابودی محله‌ها و کشته شدن ده‌ها هزار نفر شده است.

آمارهای مقامات محلی نشان می‌دهد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم ۶۱,۷۷۶ فلسطینی کشته و ۱۵۴,۹۰۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند و هزاران نفر دیگر احتمالاً زیر آوار باقی مانده‌اند.

محاصره چند ماهه اسرائیل، ورود غذا، آب، دارو و سایر ملزومات حیاتی را محدود کرده و شرایط ‌قحطی ایجاد کرده است؛ تاکنون دست‌کم ۲۳۹ نفر، از جمله ۱۰۶ کودک، به دلیل گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، ۸۸ درصد زیرساخت‌های غزه تخریب شده و حدود ۲ میلیون نفر از ۲.۳ میلیون ساکن منطقه آواره شده‌اند.

خانواده‌های آواره در مدارس شلوغ یا چادرهای موقت پناه گرفته‌اند؛ شرایط بهداشتی نامناسب، کمبود آب آشامیدنی و شیوع بیماری‌ها تهدید جدی ایجاد کرده است.

نیروهای اسرائیلی به هدف قرار دادن نقاط توزیع کمک و پناهگاه‌های موقت متهم شده‌اند؛ از اواخر ماه مه تاکنون، حملات به این مراکز حداقل ۱,۸۸۱ کشته و نزدیک به ۱۳,۹۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

سازمان‌های حقوق بشری و آژانس‌های سازمان ملل هشدار داده‌اند که استفاده از گرسنگی و محرومیت به‌عنوان سلاح جنگی طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است و وضعیت غزه اکنون به یک فاجعه انسانی تمام‌عیار تبدیل شده است.

