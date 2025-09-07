کلر اسمارت، معاون کمیسر پلیس بریتانیا، گفت: مأموران با رفتارهای غیرقابل تحملی از جمله مشت‌زدن، لگدزدن و تف‌انداختن مواجه شدند. وی افزود: نقش ما در چارچوب اعتراضات، اجرای قانون و تضمین امنیت کسانی است که حق اعتراض دارند.

برخی از معترضان نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه «فلسطین اکشن» واکنش نشان دادند.

گروه «فلسطین اکشن» در ماه جولای طبق «قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا مصوب ۲۰۰۰» مشمول محدودیت شد. منتقدان، از جمله سازمان ملل و چندین نهاد مدنی، محدودیت اعمال‌شده را «گسترش بیش از حد دامنه قانون» و تهدیدی برای آزادی بیان توصیف کرده‌اند.

پیش از این تجمع نیز بیش از ۸۰۰ نفر در ارتباط با حمایت یا تشویق به حمایت از این گروه بازداشت شده بودند که ۱۳۸ نفر از آنان رسماً تفهیم اتهام شدند. بر اساس قانون، بیشتر بازداشت‌شدگان در صورت محکومیت با حداکثر شش ماه زندان روبه‌رو خواهند شد و برگزارکنندگان اعتراضات ممکن است تا ۱۴ سال حبس دریافت کنند.