روز شنبه ششم سپتامبر، صدها نفر مقابل پارلمان بریتانیا در حمایت از گروه «فلسطین اکشن» تجمع کردند که منجر به بازداشت بیش از ۴۲۵ نفر شد. در جریان تجمع، تنشهایی میان معترضان و مأموران رخ داد.
پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای اعلام کرد: بیش از ۴۲۵ نفر در ارتباط با این تجمع بازداشت شدند. بر اساس این بیانیه، اکثریت این بازداشتها به دلیل حمایت از یک گروه مشمول محدودیت صورت گرفته است.
معترضان مقابل پارلمان پلاکاردهایی در دست داشتند و شعارهایی در حمایت از «فلسطین اکشن» سر دادند. برخی از پلاکاردها حاوی پیام «من با نسلکشی مخالفم، من از فلسطین اکشن حمایت میکنم» بود.
پلیس همچنین اعلام کرد درگیریهایی میان مأموران و برخی معترضان رخ داده است. بنا به اعلام پلیس، «بیش از ۲۵ نفر به اتهام حمله به مأموران پلیس و سایر جرایم مرتبط با نظم عمومی» بازداشت شدند.
کلر اسمارت، معاون کمیسر پلیس بریتانیا، گفت: مأموران با رفتارهای غیرقابل تحملی از جمله مشتزدن، لگدزدن و تفانداختن مواجه شدند. وی افزود: نقش ما در چارچوب اعتراضات، اجرای قانون و تضمین امنیت کسانی است که حق اعتراض دارند.
برخی از معترضان نسبت به محدودیتهای اعمالشده علیه «فلسطین اکشن» واکنش نشان دادند.
گروه «فلسطین اکشن» در ماه جولای طبق «قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا مصوب ۲۰۰۰» مشمول محدودیت شد. منتقدان، از جمله سازمان ملل و چندین نهاد مدنی، محدودیت اعمالشده را «گسترش بیش از حد دامنه قانون» و تهدیدی برای آزادی بیان توصیف کردهاند.
پیش از این تجمع نیز بیش از ۸۰۰ نفر در ارتباط با حمایت یا تشویق به حمایت از این گروه بازداشت شده بودند که ۱۳۸ نفر از آنان رسماً تفهیم اتهام شدند. بر اساس قانون، بیشتر بازداشتشدگان در صورت محکومیت با حداکثر شش ماه زندان روبهرو خواهند شد و برگزارکنندگان اعتراضات ممکن است تا ۱۴ سال حبس دریافت کنند.