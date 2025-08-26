وزارت امور خارجه پاکستان افزود: تعلیق یک‌جانبه هند می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای صلح و ثبات در جنوب آسیا داشته باشد. در پی هشدار هند، سازمان مدیریت بحران ایالت پنجاب هشدار صادر کرد و از ادارات محلی خواست سامانه‌های نظارت و هشدار زودهنگام را فعال کنند.

معاهده آب‌های سند در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی امضا شد، کنترل رودخانه‌های شرقی، راوی، بیاس و ستلج را به هند اختصاص می‌دهد و حقوق رودخانه‌های غربی سند، جهلم و چناب به پاکستان تعلق دارد. هند می‌تواند از رودخانه‌های غربی استفاده محدودی داشته باشد، مشروط بر اینکه جریان آب‌ها به‌طور قابل توجهی تغییر نکند.

پاکستان هشدار داده است که هر گونه تلاش هند برای توقف یا انحراف سهم تضمین‌شده آب، «اقدامی جنگی» تلقی خواهد شد. این تنش در حالی رخ می‌دهد که پاکستان از بارش‌های سنگین موسمی آسیب دیده و نزدیک به ۸۰۰ نفر از اواخر ژوئن تاکنون در سیل و رانش زمین کشته شده‌اند.