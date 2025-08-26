سیاست
2 دقیقه خواندن
پاکستان هند را به نقض معاهده آب‌های سند متهم کرد
پاکستان اعلام کرد هند هشدار سیل را از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال کرده و از مکانیزم رسمی معاهده آب‌های سند استفاده نشده است.
پاکستان هند را به نقض معاهده آب‌های سند متهم کرد
سد و پروژه برق‌آبی باگلیهار در بستر رودخانه چناب / عکس: Reuters
26 اوت 2025

پاکستان هند را به دور زدن معاهده آب‌های سند متهم و اعلام کرده هشدار سیل خارج از مکانیزم رسمی معاهده ارسال شده است. اسلام‌آباد این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل توصیف کرده و هشدار داده تعلیق یک‌جانبه معاهده می‌تواند صلح و ثبات در جنوب آسیا را به خطر بیندازد.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: در ۲۴ آگوست ۲۰۲۵، هند هشدارهای سیل را از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال کرد، نه از طریق کمیسیون آب‌های سند همان‌طور که در معاهده آب‌های سند مقرر است.

این اقدام پس از آن انجام شد که کمیسیون عالی هند در اسلام‌آباد مقامات پاکستانی را از افزایش سطح سیلاب در رودخانه تاوی در کشمیر تحت کنترل هند مطلع کرد. رودخانه تاوی به رودخانه چناب در پاکستان می‌ریزد و از مناطق مرزی گوجرات و سیالکوت عبور می‌کند.

مرتبطTRT Global - شمار قربانیان سیل در پاکستان به ۶۸۸ تن رسید؛ عملیات نجات ادامه دارد

دهلی نو در آوریل اعلام کرده بود معاهده چنددهه‌ای را «معلق» کرده و پاکستان را به حمله‌ای در کشمیر که ۲۶ نفر، عمدتاً گردشگر، کشته شدند، متهم کرده بود. پاکستان این اتهام را رد کرده و خواستار تحقیقات بین‌المللی شده است.

مطالب پیشنهادی

وزارت امور خارجه پاکستان افزود: تعلیق یک‌جانبه هند می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای صلح و ثبات در جنوب آسیا داشته باشد. در پی هشدار هند، سازمان مدیریت بحران ایالت پنجاب هشدار صادر کرد و از ادارات محلی خواست سامانه‌های نظارت و هشدار زودهنگام را فعال کنند.

معاهده آب‌های سند در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی امضا شد، کنترل رودخانه‌های شرقی، راوی، بیاس و ستلج را به هند اختصاص می‌دهد و حقوق رودخانه‌های غربی سند، جهلم و چناب به پاکستان تعلق دارد. هند می‌تواند از رودخانه‌های غربی استفاده محدودی داشته باشد، مشروط بر اینکه جریان آب‌ها به‌طور قابل توجهی تغییر نکند.

پاکستان هشدار داده است که هر گونه تلاش هند برای توقف یا انحراف سهم تضمین‌شده آب، «اقدامی جنگی» تلقی خواهد شد. این تنش در حالی رخ می‌دهد که پاکستان از بارش‌های سنگین موسمی آسیب دیده و نزدیک به ۸۰۰ نفر از اواخر ژوئن تاکنون در سیل و رانش زمین کشته شده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us