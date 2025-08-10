محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران، روز شنبه نهم آگوست در بازدید از پروژههای آبفای کرج با حضور وزیر نیرو ایران، اعلام کرد که سهم مصرف آب در بخش کشاورزی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است و در صورت عدم اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری، وضعیت کمآبی بسیار بحرانی خواهد شد.
وی ضمن اشاره به خشکسالی ممتد حداقل پنج سال گذشته، گفت: بسیاری از شهرها در صورت عدم مدیریت صحیح، در معرض بحران کمآبی قرار دارند و باید نگرش خود را نسبت به مصرف آب تغییر دهیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه توسعه صنعت و اسکان نیز باید هماهنگ با ظرفیت تأمین منابع آب انجام شود، افزود: اگر توسعه بدون توجه به منابع آب انجام شود، مشکلات جدی در پیش خواهیم داشت.
رضاییکوچی همچنین به پیگیریهای انجام شده برای انتقال آب از سد طالقان به استانهای قزوین، البرز و تهران اشاره کرد و افزود که با همکاری وزیر نیرو و استانداران این استانها، از ماه سپتامبر امسال آب از خط لوله جدید وارد شبکه آبرسانی خواهد شد.
او درباره طرح وزارت نیرو برای مشروطسازی توسعه جمعیتی و صنعتی در شهرها براساس ظرفیت منابع آب اظهار داشت: در صورتی که این طرح نیازمند حمایت قانونی باشد، مجلس آمادگی کامل دارد آن را تصویب کند تا از توسعه بیرویه در مناطق کمآب جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس از تهیه گزارش جامعی درباره وضعیت آب ایران خبر داد و گفت این گزارش شامل بحران آب، مدیریت مصرف، اصلاح تعرفهها و استفاده از پسابها خواهد بود و تا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس ایران قرائت میشود.
وی بر ضرورت ایجاد مشوق برای مشترکان خوشمصرف و برخورد جدیتر با پرمصرفها تأکید کرد و افزود: باید طرحهایی اجرا شود که مشترکان صرفهجو هزینه کمتری پرداخت کنند و انگیزه صرفهجویی داشته باشند.
رضاییکوچی همچنین ظرفیتهای مغفولمانده در استفاده از پساب تصفیهشده را یادآور شد و گفت: شهرداریها باید چاههای آب شرب را به وزارت نیرو واگذار کنند تا وزارت نیرو بتواند با تصفیه پساب، آب مورد نیاز فضای سبز و صنعت را تأمین کند و از مصرف آب شرب در این بخشها جلوگیری شود.