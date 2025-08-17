منطقه‌
میزان واردات برق ایران بیش از پنج برابر صادرات شده است
همزمان با گرمای شدید و فشار بالا بر شبکه برق، ایران واردات برق را بیش از پنج برابر صادرات کرد و صادرات به عراق متوقف شد تا از احتمال قطعی و ناپایداری شبکه جلوگیری شود.
نمایی از دکل‌های برق و خاموشی گسترده در تهران / عکس: Reuters
17 اوت 2025

با گرمای شدید تابستان، مصرف برق ایران به حدود ۷۷ هزار مگاوات رسید و فشار بر شبکه افزایش یافته است. برای تأمین نیاز داخلی، واردات برق بیش از پنج برابر صادرات شد.

صادرات به عراق به‌طور کامل متوقف شده و صادرات به افغانستان تنها مطابق تعهدات قراردادی ادامه دارد تا از قطعی گسترده و ناپایداری شبکه داخلی جلوگیری شود.

به‌گزارش رسانه‌های رسمی ایران، ظرفیت تبادل برق این کشور با کشورهای همسایه حدود ۳۰۰۰ مگاوات برآورد می‌شود و ایران امکان تبادل انرژی با تمام مرزهای خاکی خود را دارد.

ایران از آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می‌کند و به عراق، پاکستان و افغانستان صادرات دارد. همچنین با ترکیه تبادل دوطرفه امکان‌پذیر است.

سیاست ایران در تبادل برق بر اساس تراز صفر طراحی شده است؛ به این معنا که در زمان مازاد تولید برق، صادرات صورت می‌گیرد و در زمان کمبود که عمدتاً در فصل گرم سال است، واردات انجام می‌شود.

تفاوت ساعت شرعی، تعطیلات و ساعات اوج مصرف در کشورها نیز در این سیاست لحاظ می‌شود؛ برای نمونه، روزهای تعطیلی ترکیه شنبه و یکشنبه است و ایران پنجشنبه و جمعه و پیک مصرف این دو کشور با یکدیگر تفاوت دارد.

با افزایش دمای هوا، مصرف برق ایران به حدود ۷۷ هزار مگاوات رسیده که هرچند هنوز به رکورد ۸۰ هزار مگاوات سال گذشته نرسیده، اما نگرانی از ناپایداری شبکه را افزایش داده است.

استان‌های تهران، خوزستان، هرمزگان، فارس، گیلان و مازندران در صدر پرمصرف‌ترین استان‌ها قرار دارند.

محمد الله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) می‌گوید: میزان واردات برق ایران بیش از پنج برابر صادرات شده است و صادرات به عراق به‌طور کامل متوقف شده و صادرات به افغانستان صرفاً مطابق تعهدات قراردادی ادامه دارد.

