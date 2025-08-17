تفاوت ساعت شرعی، تعطیلات و ساعات اوج مصرف در کشورها نیز در این سیاست لحاظ می‌شود؛ برای نمونه، روزهای تعطیلی ترکیه شنبه و یکشنبه است و ایران پنجشنبه و جمعه و پیک مصرف این دو کشور با یکدیگر تفاوت دارد.

با افزایش دمای هوا، مصرف برق ایران به حدود ۷۷ هزار مگاوات رسیده که هرچند هنوز به رکورد ۸۰ هزار مگاوات سال گذشته نرسیده، اما نگرانی از ناپایداری شبکه را افزایش داده است.

استان‌های تهران، خوزستان، هرمزگان، فارس، گیلان و مازندران در صدر پرمصرف‌ترین استان‌ها قرار دارند.

محمد الله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) می‌گوید: میزان واردات برق ایران بیش از پنج برابر صادرات شده است و صادرات به عراق به‌طور کامل متوقف شده و صادرات به افغانستان صرفاً مطابق تعهدات قراردادی ادامه دارد.