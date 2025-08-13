سیاست
هشدار پاکستان به هند درباره معاهده آب‌های سند
نخست‌وزیر پاکستان نسبت به هرگونه اقدام هند در تغییر جریان آب‌های سند هشدار داد و بر لزوم پایبندی به معاهده تأکید کرد.
هشدار پاکستان به هند درباره معاهده آب‌های سند
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان / عکس: AP
13 اوت 2025

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اعلام کرد هند نمی‌تواند سهم آب پاکستان را کاهش دهد و در صورت اقدام، اسلام‌آباد واکنش نشان خواهد داد.

این اظهارات پس از تصمیم دادگاه دائمی داوری در لاهه بیان شد که هند را موظف به تأمین جریان رودخانه‌های غربی طبق توافق ۱۹۶۰ کرده است.

شهباز شریف، روز سه شنبه دوازدهم آگوست در مراسم روز جهانی جوانان در اسلام‌آباد گفت که هند حتی یک قطره از آب پاکستان را نمی‌تواند تصاحب کند.

وی افزود: اگر چنین اقدامی انجام دهید، پاکستان درسی به شما خواهد داد که هرگز فراموش نخواهید کرد. این اظهارات پس از تصمیم دادگاه دائمی داوری در لاهه مطرح شد که هند را موظف کرد جریان آب‌های رودخانه‌های غربی را برای استفاده پاکستان فراهم کند.

در آوریل گذشته، هند پس از حمله‌ای در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور، معاهده آب‌های سند را به‌طور موقت متوقف کرد و پاکستان را مسئول این حمله دانست. اسلام‌آباد این ادعا را رد کرده و تأکید کرده است: هیچ کشوری نمی‌تواند سهم آب را به‌طور یک‌جانبه متوقف کند.

دو کشور در ماه مه، پس از چهار روز درگیری مرزی، با میانجی‌گری آمریکا به آتش‌بس دست یافتند. مقام‌های پاکستانی پیش‌تر هشدار داده‌اند که سدهای برق‌آبی برنامه‌ریزی‌شده هند ممکن است جریان رودخانه‌ای را کاهش دهد که ۸۰ درصد کشاورزی آبی این کشور را تأمین می‌کند.

