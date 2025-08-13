در آوریل گذشته، هند پس از حمله‌ای در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور، معاهده آب‌های سند را به‌طور موقت متوقف کرد و پاکستان را مسئول این حمله دانست. اسلام‌آباد این ادعا را رد کرده و تأکید کرده است: هیچ کشوری نمی‌تواند سهم آب را به‌طور یک‌جانبه متوقف کند.

دو کشور در ماه مه، پس از چهار روز درگیری مرزی، با میانجی‌گری آمریکا به آتش‌بس دست یافتند. مقام‌های پاکستانی پیش‌تر هشدار داده‌اند که سدهای برق‌آبی برنامه‌ریزی‌شده هند ممکن است جریان رودخانه‌ای را کاهش دهد که ۸۰ درصد کشاورزی آبی این کشور را تأمین می‌کند.