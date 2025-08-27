سیاست
2 دقیقه خواندن
ترامپ اظهارات روسیه درباره مشروعیت زلنسکی را «نمایش سیاسی» خواند
دونالد ترامپ اظهارات روسیه درباره مشروعیت ولودیمیر زلنسکی را «نمایش سیاسی» خواند و تأکید کرد که این اظهارات اهمیتی ندارند؛ وی همچنین امکان برگزاری مذاکرات صلح میان کی‌یف و مسکو تا پایان سال جاری را محتمل دانست.
ترامپ اظهارات روسیه درباره مشروعیت زلنسکی را «نمایش سیاسی» خواند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جلسه کابینه سخنرانی می‌کند/ عکس : AP
27 اوت 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست، اظهارات اخیر روسیه در مورد مشروعیت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، را رد و آن را «نمایش سیاسی» توصیف کرد.

ترامپ در جمع خبرنگاران پس از نشست کابینه دولت در کاخ سفید گفت: مهم نیست چه می‌گویند؛ همه در حال نمایش‌دادن هستند، اینها همه مزخرف است.

واکنش ترامپ در پی سخنان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، صورت گرفت که یکشنبه گذشته مشروعیت قانونی زلنسکی را زیر سؤال برده و گفته بود: ما او را به‌عنوان رئیس دوفاکتوی اوکراین می‌شناسیم و آماده دیدار با او هستیم، اما برای امضای اسناد حقوقی باید روشن شود که او طبق قانون اساسی اوکراین فردی مشروع است یا نه؛ که در حال حاضر چنین نیست.

با این حال، لاوروف تأکید کرده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آماده ادامه مذاکرات مستقیم با کی‌یف است، اما هرگونه دیدار سطح بالا میان پوتین و زلنسکی باید به‌خوبی آماده‌سازی شود.

مطالب پیشنهادی

ترامپ که ۱۵ آگوست در آلاسکا با پوتین دیدار کرده بود، در آن نشست پیشنهاد کرده بود که رهبران روسیه و اوکراین به طور مستقیم برای پایان دادن به جنگ وارد گفت‌وگو شوند.

در نشست کابینه آمریکا، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، نیز اعلام کرد که رایزنی‌ها درباره جنگ اوکراین این هفته ادامه خواهد داشت و ابراز امیدواری کرد که این جنگ تا پایان سال جاری به پایان برسد.

هم‌زمان، ولودیمیر زلنسکی نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که اوکراین با چند کشور در حال رایزنی است تا میزبان احتمالی نشست صلح میان کی‌یف و مسکو باشد و روند گفت‌وگوها برای پایان جنگ را تسهیل کند.

مرتبطTRT Global - ترامپ فرمان مجازات آتش‌زدن پرچم آمریکا را امضا کرد
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us