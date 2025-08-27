دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه ۲۶ آگوست، اظهارات اخیر روسیه در مورد مشروعیت ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، را رد و آن را «نمایش سیاسی» توصیف کرد.
ترامپ در جمع خبرنگاران پس از نشست کابینه دولت در کاخ سفید گفت: مهم نیست چه میگویند؛ همه در حال نمایشدادن هستند، اینها همه مزخرف است.
واکنش ترامپ در پی سخنان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، صورت گرفت که یکشنبه گذشته مشروعیت قانونی زلنسکی را زیر سؤال برده و گفته بود: ما او را بهعنوان رئیس دوفاکتوی اوکراین میشناسیم و آماده دیدار با او هستیم، اما برای امضای اسناد حقوقی باید روشن شود که او طبق قانون اساسی اوکراین فردی مشروع است یا نه؛ که در حال حاضر چنین نیست.
با این حال، لاوروف تأکید کرده بود که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، آماده ادامه مذاکرات مستقیم با کییف است، اما هرگونه دیدار سطح بالا میان پوتین و زلنسکی باید بهخوبی آمادهسازی شود.
ترامپ که ۱۵ آگوست در آلاسکا با پوتین دیدار کرده بود، در آن نشست پیشنهاد کرده بود که رهبران روسیه و اوکراین به طور مستقیم برای پایان دادن به جنگ وارد گفتوگو شوند.
در نشست کابینه آمریکا، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، نیز اعلام کرد که رایزنیها درباره جنگ اوکراین این هفته ادامه خواهد داشت و ابراز امیدواری کرد که این جنگ تا پایان سال جاری به پایان برسد.
همزمان، ولودیمیر زلنسکی نیز روز سهشنبه اعلام کرد که اوکراین با چند کشور در حال رایزنی است تا میزبان احتمالی نشست صلح میان کییف و مسکو باشد و روند گفتوگوها برای پایان جنگ را تسهیل کند.