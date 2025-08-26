دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۵ آگوست، فرمانی را امضا کرد که به موجب آن هر فردی که پرچم آمریکا را به آتش بکشد، به حداکثر یک سال زندان مجازات خواهد شد.
این دستور اجرایی در حالی صادر شده است که دیوان عالی آمریکا پیشتر با استناد به اصل آزادی بیان، آتشزدن پرچم را بلامانع دانسته بود.
ترامپ در سخنانی پیرامون این تصمیم گفت: پرچم آمریکا در سراسر کشور و حتی در نقاط مختلف جهان به آتش کشیده میشود و این ناراحتکننده و غمانگیز است که دیوان عالی چنین اقدامی را مجاز دانسته است؛ وقتی پرچم آمریکا آتش زده میشود، موجب خشم عمومی و حتی شورش میگردد.
وی همچنین با اشاره به اینکه آسیبزدن به بناهای تاریخی مجازات ۱۰ سال زندان دارد، تأکید کرد: به وزارت دادگستری دستور دادهام که موضوع آتشزدن پرچم را بهعنوان یک عمل مجرمانه بررسی کند؛ مجازات آن یک سال زندان خواهد بود و هیچ بخششی در کار نخواهد بود.
بر اساس این فرمان، دادستان کل آمریکا مسئول پیگرد قانونی افراد متهم به بیاحترامی به پرچم خواهد بود و احتمال طرح دعوی قضایی برای تعیین محدوده استثناهای آزادی بیان در این زمینه وجود دارد.
آتشزدن پرچم آمریکا در اعتراضات اخیر لسآنجلس، که در واکنش به تصمیم ترامپ برای اعزام گارد ملی به این شهر انجام شد، بار دیگر این مسئله را به موضوعی پرحاشیه در سیاست داخلی آمریکا بدل کرده است.