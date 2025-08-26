دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه ۲۵ آگوست، اعلام کرد که قصد دارد نام وزارت دفاع ایالات متحده را به نام تاریخی وزارت جنگ تغییر دهد؛ پیشنهادی که به گفته او بیانگر رویکردی تهاجمیتر در سیاستهای نظامی واشنگتن خواهد بود.
ترامپ این موضوع را در جمع خبرنگاران و خطاب به وزیر دفاع، پیت هگست، مطرح کرد و گفت: وزارت دفاع؟ چرا فقط دفاع؟ ما میخواهیم دفاع داشته باشیم، اما به دنبال تهاجم هم هستیم.
وی با یادآوری پیروزیهای نظامی آمریکا در جنگهای جهانی اول و دوم و دیگر نبردها، افزود که نام «وزارت جنگ» در گذشته صدای قویتری داشته و بیش از وزارت دفاع قدرت و نفوذ این کشور را منتقل میکرد.
ترامپ همچنین در دیدار جداگانه با لی جائه میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی، تأیید کرد که درباره این موضوع گفتوگو کرده و بهزودی جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد.
وزارت جنگ آمریکا از سال ۱۷۸۹ تا ۱۹۴۷ فعال بود و پس از تصویب قانون امنیت ملی به وزارتخانههای ارتش و نیروی هوایی تقسیم شد؛ سپس همراه با وزارت نیروی دریایی ساختار جدیدی تشکیل دادند که در سال ۱۹۴۹ با عنوان وزارت دفاع شناخته شد.