دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه ۲۵ آگوست، اعلام کرد که قصد دارد نام وزارت دفاع ایالات متحده را به نام تاریخی وزارت جنگ تغییر دهد؛ پیشنهادی که به گفته او بیانگر رویکردی تهاجمی‌تر در سیاست‌های نظامی واشنگتن خواهد بود.

ترامپ این موضوع را در جمع خبرنگاران و خطاب به وزیر دفاع، پیت هگست، مطرح کرد و گفت: وزارت دفاع؟ چرا فقط دفاع؟ ما می‌خواهیم دفاع داشته باشیم، اما به دنبال تهاجم هم هستیم.

وی با یادآوری پیروزی‌های نظامی آمریکا در جنگ‌های جهانی اول و دوم و دیگر نبردها، افزود که نام «وزارت جنگ» در گذشته صدای قوی‌تری داشته و بیش از وزارت دفاع قدرت و نفوذ این کشور را منتقل می‌کرد.