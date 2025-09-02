بیش از ۵۰ سازه متعلق به دوره نوسنگی در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی در جنوب ‌شرقی ترکیه و در چارچوب پروژه تپه‌های سنگی وزارت فرهنگ و گردشگری کشف شده است.

کاوش‌های سایت سایبورچ در شانلی‌اورفه که از سال ۲۰۲۱ به سرپرستی ائیلم اؤزدوغان، باستان‌شناس دانشگاه استانبول، آغاز شده با هدف کشف سکونتگاه بازتاب‌دهنده فرهنگ گؤبکلی‌تپه ادامه دارد.

در این کاوش‌ها سازه‌هایی با سنگ‌های ایستاده T-شکل، شامل اجاق‌ها، سکوها، نیمکت‌ها و بخش‌های کارگاهی به دست آمده است. تاکنون بیش از ۵۰ سازه شناسایی شده که بیشتر آن‌ها مسکونی و شمار اندکی عمومی بوده‌اند.

اؤزدوغان در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولوی ترکیه می‌گوید: در سایبورچ ما هم سازه‌های عمومی و هم خانه‌های مسکونی را در کنار هم مشاهده کردیم. این امر اطلاعات دقیقی درباره زندگی روزمره و فعالیت‌هایی که در ساختمان‌های ویژه انجام می‌شده است را در اختیار ما قرار می‌دهد. آثار زندگی روزمره در خانه‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌های مرتبط با تغذیه درون خانه‌ها صورت می‌گرفت، اما در بناهای ویژه، تعداد و آرایش سنگ‌های T-شکل و نیمکت‌ها متفاوت است.