دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال برنامه‌ریزی برای سفر به کره جنوبی در ماه آینده برای حضور در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا–پاسفیک (APEC) است. محور این سفر همکاری اقتصادی، تجارت و مسائل هسته‌ای غیرنظامی اعلام شده است. همچنین امکان دیدار با رهبران چین و کره شمالی در حاشیه اجلاس محتمل است، اما هنوز برنامه قطعی تعیین نشده است.

به گزارش خبرگزاری آمریکایی و به نقل از چندین مقام دولت آمریکا، کره جنوبی میزبان اجلاس اپک در شهر گیونگ‌جو بین اواخر اکتبر و اوایل نوامبر خواهد بود. لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، در ماه گذشته در جریان دیدار خود با ترامپ در واشنگتن، او را برای حضور در این اجلاس دعوت کرد.

یک مقام کاخ سفید گفت: موضوع سفر به کره جنوبی در جریان است و محور آن همکاری‌های اقتصادی خواهد بود. این مقام افزود سفر ترامپ همچنین شامل مذاکرات پیرامون تجارت، دفاع و همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی نیز خواهد بود.