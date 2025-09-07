سیاست
ترامپ احتمالاً در اجلاس اپک در کره جنوبی شرکت می‌کند
دونالد ترامپ، ماه آینده احتمالاً در اجلاس اپک (APEC) در کره جنوبی شرکت می‌کند. محور این سفر همکاری‌های اقتصادی و مذاکرات تجاری و هسته‌ای غیرنظامی خواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا / عکس: AP
7 سپتامبر 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال برنامه‌ریزی برای سفر به کره جنوبی در ماه آینده برای حضور در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا–پاسفیک (APEC) است. محور این سفر همکاری اقتصادی، تجارت و مسائل هسته‌ای غیرنظامی اعلام شده است. همچنین امکان دیدار با رهبران چین و کره شمالی در حاشیه اجلاس محتمل است، اما هنوز برنامه قطعی تعیین نشده است.

به گزارش خبرگزاری آمریکایی و به نقل از چندین مقام دولت آمریکا، کره جنوبی میزبان اجلاس اپک در شهر گیونگ‌جو بین اواخر اکتبر و اوایل نوامبر خواهد بود. لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، در ماه گذشته در جریان دیدار خود با ترامپ در واشنگتن، او را برای حضور در این اجلاس دعوت کرد.

یک مقام کاخ سفید گفت: موضوع سفر به کره جنوبی در جریان است و محور آن همکاری‌های اقتصادی خواهد بود. این مقام افزود سفر ترامپ همچنین شامل مذاکرات پیرامون تجارت، دفاع و همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی نیز خواهد بود.

مقامات آمریکایی همچنین تأکید کردند که گفتگوهای جدی درباره احتمال دیدار ترامپ با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در حاشیه اجلاس انجام شده اما برنامه قطعی وجود ندارد. گفتنی است حضور احتمالی ترامپ در اپک، ممکن است فرصت دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، را نیز فراهم کند.

در اولین نشست ترامپ با لی در واشنگتن، رئیس‌جمهور کره جنوبی پیشنهاد کرد ترامپ در ادامه سال جاری با کیم دیدار کند و او را به اجلاس اپک دعوت کرد. ترامپ در این‌باره گفت: ما مشتاق دیدار با او هستیم و روابط را بهتر خواهیم کرد.

