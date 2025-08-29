روحی فتوح، رئیس شورای ملی فلسطین، روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، طرح ارائه ‌شده از سوی بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل را محکوم کرد و آن را اعتراف آشکار به ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی بر اساس حقوق بین‌الملل دانست.

اسموتریچ در اظهارات اخیر خود خواستار محاصره کامل غزه، اعلام برخی مناطق به‌عنوان مناطق جنگی و الحاق تدریجی این سرزمین در صورت عدم تسلیم حماس و آزادسازی زندانیان شده بود.

اسموتریچ حتی خواستار اجرای طرح انتقال اجباری فلسطینیان که نخستین‌بار از سوی دونالد ترامپ مطرح شد، گردید.

فتوح تأکید کرد: چنین مواضعی اعتراف صریح به سیاست نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی است که دولت اشغالگر اسرائیل طی دو سال گذشته با محاصره مراکز امدادرسانی، تخریب زیرساخت‌ها و تلاش برای آوارگی اجباری فلسطینیان دنبال کرده است.

وی افزود: این اقدامات نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو و اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی تحت عنوان اساس‌نامه رم است.

وی همچنین خشونت‌های فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد و اسرائیل را شریک مستقیم در جنایات علیه بشریت توصیف کرد.