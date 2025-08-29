روحی فتوح، رئیس شورای ملی فلسطین، روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، طرح ارائه شده از سوی بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل را محکوم کرد و آن را اعتراف آشکار به ارتکاب نسلکشی و جنایات جنگی بر اساس حقوق بینالملل دانست.
اسموتریچ در اظهارات اخیر خود خواستار محاصره کامل غزه، اعلام برخی مناطق بهعنوان مناطق جنگی و الحاق تدریجی این سرزمین در صورت عدم تسلیم حماس و آزادسازی زندانیان شده بود.
اسموتریچ حتی خواستار اجرای طرح انتقال اجباری فلسطینیان که نخستینبار از سوی دونالد ترامپ مطرح شد، گردید.
فتوح تأکید کرد: چنین مواضعی اعتراف صریح به سیاست نسلکشی و پاکسازی قومی است که دولت اشغالگر اسرائیل طی دو سال گذشته با محاصره مراکز امدادرسانی، تخریب زیرساختها و تلاش برای آوارگی اجباری فلسطینیان دنبال کرده است.
وی افزود: این اقدامات نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تحت عنوان اساسنامه رم است.
وی همچنین خشونتهای فزاینده شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد و اسرائیل را شریک مستقیم در جنایات علیه بشریت توصیف کرد.
فتوح از جامعه جهانی، سازمان ملل و شورای امنیت خواست مسئولیتهای قانونی و سیاسی خود را ایفا کنند، جلوی اشغال غزه و ارتکاب فجایع بیشتر علیه غیرنظامیان را بگیرند، رهبران اسرائیلی را تحریم کرده و حفاظت بینالمللی فوری از ملت فلسطین را فراهم آورند.
شایان ذکر است، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، در پی حملات اسرائیل به غزه بیش از ۶۳ هزار فلسطینی جان باختهاند و به دلیل محاصره کامل، این منطقه با بحران شدید قحطی و فروپاشی زیرساختها روبهرو شده است.
به علاوه، دیوان کیفری بینالمللی در نوامبر گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرد؛ همچنین اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری با پرونده نسلکشی مواجه است.