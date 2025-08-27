کره شمالی با انتشار بیانیهای در خبرگزاری رسمی این کشور، اظهارات لی جائه میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی، را که در سفر اخیر خود به آمریکا خواستار خلع سلاح هستهای در شبهجزیره کره شده بود، محکوم کرد.
کره شمالی در این بیانیه، رئیسجمهور کره جنوبی را به «ریاکاری» متهم کرده و گفت: او به ما توهین کرده و ما را همسایهای فقیر اما سرسخت نامیده و سپس سخن از ایده پوچِ خلع سلاح هستهای به میان آورده است.
پیونگیانگ با تأکید بر اینکه موضع این کشور درباره حفظ زرادخانه هستهای تغییرناپذیر است، اظهار داشت: سلاحهای هستهای مایه حیثیت ملی و تضمین امنیت کشور ما هستند و هرگز از آن دست نخواهیم کشید.
این بیانیه همچنین افزود: موقعیت کره شمالی بهعنوان یک قدرت هستهای «انتخابی اجتنابناپذیر» است که بازتابدهنده «تهدیدات خارجی و تحولات امنیتی جهانی» میباشد.
شایان ذکر است، لی جائه میونگ در سخنرانی خود در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی واشنگتن، بر اتحاد سئول-واشنگتن تأکید کرده و هشدار داده بود که در برابر هرگونه تحریک، پاسخ قوی داده خواهد شد.
وب همچنین پیشنهاد دیدار میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، را مطرح کرد؛ دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی اعلام کرد که ترامپ این پیشنهاد را بسیار عاقلانه توصیف کرده است.
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرده بود.