به گزارش منابع محلی، طغیان رودخانهای در حاشیه شهر بایاننور در شمال چین، عصر شنبه ۱۶ آگوست ۱۳ نفر را با خود برد که تنها یک نفر از آنها نجات یافت. طبق این گزارش هشت تن از آنان جان باختهاند و عملیات جستوجو برای یافتن مفقودشدگان همچنان ادامه دارد.
این حادثه در شرایطی رخ داده است که چین از ماه جولای با بارشهایی شدیدتر از حد معمول و اختلال در الگوی موسمی شرق آسیا روبهرو است. کارشناسان هواشناسی تغییرات اقلیمی را عامل اصلی شدت گرفتن بارشها و افزایش وقوع سیلابهای ناگهانی میدانند؛ پدیدهای که تاکنون هزاران نفر را آواره کرده و خسارات اقتصادی چند میلیارد دلاری بر جای گذاشته است.
شهر بایاننور بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولید غلات، روغن و دامداری چین شناخته میشود و وقوع چنین حوادثی میتواند امنیت غذایی و زنجیره تأمین داخلی این کشور را تحتتأثیر قرار دهد.
همزمان در جنوب چین، پس از بیش از سه ماه توقف به دلیل بارشهای مداوم و شرایط نامساعد دریایی، کشتیرانی در استان هاینان ازسرگرفته شد. پیشتر مقامات کشاورزی دستور داده بودند کشتیها برای جلوگیری از حوادث احتمالی در بندرها متوقف شوند.
این سیل مرگبار تنها چند هفته پس از بارندگیهای سنگین در پکن روی میدهد؛ بارشهایی که جان دستکم ۴۴ نفر را گرفت و بیش از ۷۰ هزار نفر را ناچار به تخلیه منازلشان کرد.
دولت مرکزی چین هفته گذشته برای مقابله با پیامدهای بلایای طبیعی، ۴۳۰ میلیون یوان (حدود ۶۰ میلیون دلار) دیگر به بودجه امدادرسانی اختصاص داد. از ماه آوریل تاکنون مجموع کمکهای مالی تخصیصیافته به امدادرسانیهای مرتبط با سیل و طوفان به بیش از ۵/۸ میلیارد یوان رسیده است.