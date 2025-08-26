در چارچوب بزرگ‌ترین جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری جهان، تکنوفست ۲۰۲۵، این رویداد برای دومین بار در سال جاری با عنوان «تکنوفست وطن آبی» از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ آگوست در فرماندهی کشتی‌سازی استانبول برگزار خواهد شد.

«تکنوفست وطن آبی» قدرت دریایی ترکیه و توانمندی‌های فناورانه پیشرفته کشور را با جوانان به اشتراک و بازتاب چشم‌انداز حرکت فناوری ملی را از برای علاقه‌مندان به فناوری و صنایع دفاعی با محوریت دریانوردی به نمایش خواهد گذاشت.

بازدید از این رویداد در روزهای ۳۰ و ۳۱ آگوست برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام آنلاین در یکی از سه نوبت ۰۹:۰۰–۱۲:۰۰، ۱۲:۰۰–۱۵:۰۰ و ۱۵:۰۰–۱۸:۰۰ حضور پیدا کنند، به طوری که هر بازدیدکننده تنها مجاز به شرکت در یک نوبت است.

این رویداد با تمرکز بر فناوری‌های دریایی، میزبان مسابقاتی همچون مسابقه سیستم‌های بدون سرنشین زیرآبی، مسابقه موشک‌های زیرآبی و مسابقه وسایل نقلیه بدون سرنشین دریایی است.

علاوه بر این، ناو‌های برجسته نیروی دریایی ترکیه از جمله تی‌سی‌جی آنادولو، تی‌سی‌جی استانبول، تی‌سی‌جی بورگازادا، تی‌سی‌جی اوروچ‌رئیس، تی‌سی‌جی نصرت، تی‌سی‌جی ساکاریا و تی‌سی‌جی خضررئیس به نمایش گذاشته خواهند شد.

همچنین فضاهای واقعیت مجازی، نمایش‌های ویژه فرماندهی‌های گروه دفاعی زیرآبی (SAT) و گروه حمله زیرآبی (SAT)، تونل زمان وطن آبی و نمایشگاه‌های متنوع، تجربه‌ای جذاب و متنوعی برای بازدیدکنندگان فراهم خواهند کرد.