بزرگ‌ترین جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری جهان، تکنوفست، این‌بار با عنوان «وطن آبی» قدرت دریایی ترکیه و توانمندی‌های فناورانه پیشرفته کشور را به جوانان معرفی کرده و بازتاب چشم‌انداز حرکت فناوری ملی را به نمایش خواهد گذاشت.
رژه دریایی در تنگه بسفر استانبول، به مناسبت رویداد «تکنوفست وطن آبی» / عکس: AA
26 اوت 2025

در چارچوب بزرگ‌ترین جشنواره هوانوردی، فضا و فناوری جهان، تکنوفست ۲۰۲۵، این رویداد برای دومین بار در سال جاری با عنوان «تکنوفست وطن آبی» از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ آگوست در فرماندهی کشتی‌سازی استانبول برگزار خواهد شد.

«تکنوفست وطن آبی» قدرت دریایی ترکیه و توانمندی‌های فناورانه پیشرفته کشور را با جوانان به اشتراک و بازتاب چشم‌انداز حرکت فناوری ملی را از برای علاقه‌مندان به فناوری و صنایع دفاعی با محوریت دریانوردی به نمایش خواهد گذاشت.

بازدید از این رویداد در روزهای ۳۰ و ۳۱ آگوست برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام آنلاین در یکی از سه نوبت ۰۹:۰۰–۱۲:۰۰، ۱۲:۰۰–۱۵:۰۰ و ۱۵:۰۰–۱۸:۰۰ حضور پیدا کنند، به طوری که هر بازدیدکننده تنها مجاز به شرکت در یک نوبت است.

این رویداد با تمرکز بر فناوری‌های دریایی، میزبان مسابقاتی همچون مسابقه سیستم‌های بدون سرنشین زیرآبی، مسابقه موشک‌های زیرآبی و مسابقه وسایل نقلیه بدون سرنشین دریایی است.

علاوه بر این، ناو‌های برجسته نیروی دریایی ترکیه از جمله تی‌سی‌جی آنادولو، تی‌سی‌جی استانبول، تی‌سی‌جی بورگازادا، تی‌سی‌جی اوروچ‌رئیس، تی‌سی‌جی نصرت، تی‌سی‌جی ساکاریا و تی‌سی‌جی خضررئیس به نمایش گذاشته خواهند شد.

همچنین فضاهای واقعیت مجازی، نمایش‌های ویژه فرماندهی‌های گروه دفاعی زیرآبی (SAT) و گروه حمله زیرآبی (SAT)، تونل زمان وطن آبی و نمایشگاه‌های متنوع، تجربه‌ای جذاب و متنوعی برای بازدیدکنندگان فراهم خواهند کرد.

در چارچوب این رویداد، مسابقات مقاله‌نویسی و نقاشی «وطن آبی» با هدف آشنا کردن نسل جوان با حوزه‌های دریایی ترکیه، سیاست‌های امنیت ملی و چشم‌انداز ژئوپولیتیکی کشور برگزار می‌شود تا دیدگاهی علمی، انتقادی و خلاقانه نسبت به این موضوع شکل گیرد.

در مسابقه مقاله‌نویسی، شرکت‌کنندگان در سطوح دبیرستان، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حضور خواهند داشت و مقالاتی تألیفی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه ارائه می‌دهند. آثار از طریق شبکه اجتماعی نکست‌سوسیال به اشتراک گذاشته خواهند شد.

هدف این مسابقه، تقویت مهارت‌های پژوهشی و تفکر انتقادی در دانش‌آموزان و توسعه تحلیل علمی در دانشگاهیان است.

مسابقه نقاشی وطن آبی نیز با هدف پرورش خلاقیت و توانایی بیان هنری کودکان در مقاطع ابتدایی و متوسطه برگزار خواهد شد.

 آثار خلق شده از طریق شبکه اجتماعی داخلی نکست‌سوسیال به اشتراک گذاشته می‌شوند.

از سوی دیگر سلجوق بایراکتار، رئیس هیئت‌مدیره جشنواره تکنوفست و رئیس هیئت امنای بنیاد تیم فناوری ترکیه (T3)، اعلام کرد که برای برندگان مسابقه، بازدید ویژه‌ای از زیردریایی‌های تی‌سی‌جی ساکاریا  و تی‌سی‌جی خضررئیس و کشتی تی‌سی‌جی ساوارونا برگزار خواهد شد.

