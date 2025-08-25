رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز یکشنبه ۲۴ آگوست، از دفتر کاری خود در کاخ دولما‌باغچه کشتی‌های مطرح نیروی دریایی کشور را در چارچوب جشنواره «تکنوفست وطن آبی» که از تنگه استانبول عبور می‌کردند، سلام داد.

این مراسم شامل بزرگ‌ترین کشتی نظامی ترکیه، تی‌سی‌جی آنادولو، کشتی تاریخی و میراث معنوی غازی مصطفی کمال آتاترک، تی‌سی‌جی ساوارونا و همچنین کشتی‌های تی‌سی‌جی اوروچ‌رئیس، تی‌سی‌جی استانبول، تی‌سی‌جی هیبلی‌آدا، تی‌سی‌جی کالکان، تی‌سی‌جی آلانیا، سانجاکتار و زیردریایی تی‌سی‌جی خضررئیس بود.

مراسم عبور کشتی‌ها از پل یاووز سلطان سلیم آغاز و تا پل شهدای ۱۵ جولای ادامه یافت و هزاران شهروند مسیر تنگه را از سواحل دنبال کرده و این لحظات را با تلفن همراه خود ثبت کردند. تصاویر مراسم با هشتگ #TeknofestMaviVatan در شبکه اجتماعی ملی ترکیه، نکست سوسیال، به اشتراک گذاشته شد.

اردوغان این مراسم را از دفتر کاری خود در کاخ دولما‌باغچه همراه با همسرش امینه اردوغان و شماری از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی از جمله یاشار گولر، وزیر دفاع ملی و عثمان آشکین باک، وزیر ورزش و جوانان، ترکیه دنبال کرد.

خدمه نظامی مستقر در کشتی‌ها رئیس‌جمهور اردوغان را با ۲۱ گلوله توپ و مراسم سنتی دریانوردی «چیماریوا» سلام دادند و اردوغان نیز در پاسخ به خدمه و شهروندان حاضر دست تکان داد.

وی همچنین در تماس تلفنی با ارجومنت تاتلی‌اوغلو، فرمانده نیروی دریایی، که در کشتی تی‌سی‌جی آنادولو حضور داشت، گفت: وزیر دفاع و همه فرماندهان نیروهای نظامی همراه من هستند و همگی به شما سلام داریم.

در طول مراسم، کودکان حاضر در کشتی تی‌سی‌جی آنادولو بادکنک‌های قرمز و سفید را به آسمان رها کردند و جوانان با در دست داشتن پرچم ترکیه و پرچم تکنوفست، پارچه‌نوشته‌ای با مضمون «وطن آبی، ۳۰-۳۱ آگوست ۲۰۲۵ فرماندهی کشتی‌سازی استانبول» و هشتگ #milliteknolojihamlesi را به نمایش گذاشتند.