ترکیه
3 دقیقه خواندن
کشتی‌های نیروی دریایی ترکیه با بدرقه رئیس‌جمهور اردوغان راهی تکنوفست «وطن آبی» شدند
رئیس‌جمهور ترکیه به همراه بانوی اول کشور، کشتی‌های مطرح نیروی دریایی را در حال عبور از تنگه استانبول بدرقه کردند. این مراسم با حضور هزاران شهروند، رهاسازی بادکنک‌های قرمز و سفید توسط کودکان و اجرای مراسم سنتی دریانوردی «چیماریوا» همراه بود.
کشتی‌های نیروی دریایی ترکیه با بدرقه رئیس‌جمهور اردوغان راهی تکنوفست «وطن آبی» شدند
رئیس‌جمهور اردوغان به همراه بانوی اول ترکیه، کشتی‌های نیروی دریایی را در چارچوب «تکنوفست وطن آبی» از تنگه استانبول بدرقه کرد / عکس: AA
25 اوت 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز یکشنبه ۲۴ آگوست، از دفتر کاری خود در کاخ دولما‌باغچه کشتی‌های مطرح نیروی دریایی کشور را در چارچوب جشنواره «تکنوفست وطن آبی» که از تنگه استانبول عبور می‌کردند، سلام داد.

این مراسم شامل بزرگ‌ترین کشتی نظامی ترکیه، تی‌سی‌جی آنادولو، کشتی تاریخی و میراث معنوی غازی مصطفی کمال آتاترک، تی‌سی‌جی ساوارونا و همچنین کشتی‌های تی‌سی‌جی اوروچ‌رئیس، تی‌سی‌جی استانبول، تی‌سی‌جی هیبلی‌آدا، تی‌سی‌جی کالکان، تی‌سی‌جی آلانیا، سانجاکتار و زیردریایی تی‌سی‌جی خضررئیس بود.

مراسم عبور کشتی‌ها از پل یاووز سلطان سلیم آغاز و تا پل شهدای ۱۵ جولای ادامه یافت و هزاران شهروند مسیر تنگه را از سواحل دنبال کرده و این لحظات را با تلفن همراه خود ثبت کردند. تصاویر مراسم با هشتگ #TeknofestMaviVatan در شبکه اجتماعی ملی ترکیه، نکست سوسیال، به اشتراک گذاشته شد.

اردوغان این مراسم را از دفتر کاری خود در کاخ دولما‌باغچه همراه با همسرش امینه اردوغان و شماری از فرماندهان عالی‌رتبه نظامی از جمله یاشار گولر، وزیر دفاع ملی و عثمان آشکین باک، وزیر ورزش و جوانان، ترکیه دنبال کرد.

خدمه نظامی مستقر در کشتی‌ها رئیس‌جمهور اردوغان را با ۲۱ گلوله توپ و مراسم سنتی دریانوردی «چیماریوا» سلام دادند و اردوغان نیز در پاسخ به خدمه و شهروندان حاضر دست تکان داد.

وی همچنین در تماس تلفنی با ارجومنت تاتلی‌اوغلو، فرمانده نیروی دریایی، که در کشتی تی‌سی‌جی آنادولو حضور داشت، گفت: وزیر دفاع و همه فرماندهان نیروهای نظامی همراه من هستند و همگی به شما سلام داریم.

در طول مراسم، کودکان حاضر در کشتی تی‌سی‌جی آنادولو بادکنک‌های قرمز و سفید را به آسمان رها کردند و جوانان با در دست داشتن پرچم ترکیه و پرچم تکنوفست، پارچه‌نوشته‌ای با مضمون «وطن آبی، ۳۰-۳۱ آگوست ۲۰۲۵ فرماندهی کشتی‌سازی استانبول» و هشتگ #milliteknolojihamlesi را به نمایش گذاشتند.

مطالب پیشنهادی

امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه،  نیز با لباس سفید، رنگ اختصاصی فرماندهی نیروی دریایی، در این مراسم حضور داشت.

رئیس‌جمهور اردوغان پس از پایان مراسم در حساب کاربری خود در نکست سوسیال نوشت: در هفته‌ای که به نام پیروزی و با حروف طلایی در تاریخ حک شده، با نیروی دریایی قدرتمند و باصلابت خود در مسیر وطن آبی حرکت می‌کنیم.

وی همچنین تصاویر لحظه سلام دادن خود و همسرش به ناوگان و عکس یادگاری با برخی وزرا و فرماندهان ارتش را منتشر کرد.

امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، نیز در پیامی جداگانه با اشاره به حضور تی‌سی‌جی آنادولو و ساوارونا نوشت: به مناسبت هفته پیروزی در چارچوب تکنوفست وطن آبی شاهد افتخاری بی‌نظیر در تنگه استانبول بودیم؛ کشتی‌های باشکوه ما نماد قدرت کشورمان در دریاها و تجلی روح استقلال ملت ما هستند.

بانوی اول ترکیه در ادامه افزود: بازسازی و بازگشت دوباره کشتی ساوارونا به دریاها مایه خوشحالی است؛ امیدوارم جوانان حاظر در تکنوفست با الهام از نگهبانان وطن آبی همواره در مسیر ترکیه‌ای قدرتمندتر تلاش کنند.

مرتبطTRT Global - بازتاب رسانه‌ای نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ درباره بحران انسانی در غزه
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us