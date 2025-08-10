سیاست
2 دقیقه خواندن
استقبال پاکستان از توافق برای پیشبرد روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان
نخست‌وزیر و وزارت خارجه پاکستان با استقبال از توافق تاریخی برای پیشبرد روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید با ابتکار ترامپ، آن را آغازگر فصل تازه‌ای از صلح و همکاری در قفقاز جنوبی و الگویی برای حل منازعات طولانی‌مدت دانستند.
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان / عکس: AA
10 اوت 2025

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، از توافق تاریخی برای پیشبرد روند صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که در نشست کاخ سفید و با ابتکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به امضا رسید، استقبال کرد.

وی این دستاورد مهم را آغازگر فصل جدیدی از صلح، ثبات و همکاری در قفقاز جنوبی توصیف کرد؛ منطقه‌ای که دهه‌ها شاهد منازعات و رنج انسانی بوده است.

شهباز شریف ضمن تبریک به رئیس‌جمهور الهام علی‌اف و مردم آذربایجان، این توافق را نشانگر دوراندیشی و خردمندی در ترسیم آینده‌ای آرام برای این منطقه دانست.

نخست‌وزیر پاکستان تأکید کرد که اسلام‌آباد همواره در کنار ملت برادر آذربایجان ایستاده و در این لحظه پرافتخار نیز با آنان همراه است.

وی همچنین از نقش تسهیل‌گرانه ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ در فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو و حصول این توافق تقدیر کرد و افزود که این روند می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای تجارت، اتصال و یکپارچگی منطقه‌ای ایجاد کند.

شهباز شریف ابراز امیدواری کرد که روحیه گفت‌وگو و مصالحه حاصل از این توافق، الگویی برای سایر مناطق درگیر منازعات طولانی‌مدت باشد.

وزارت امور خارجه پاکستان نیز با صدور بیانیه‌ای، امضای اعلامیه مشترک صلح میان آذربایجان و ارمنستان را با خرسندی استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است: این لحظه تاریخی، خردمندی و دوراندیشی رهبری آذربایجان را در حل مسالمت‌آمیز یک مناقشه طولانی‌مدت نشان می‌دهد.

وزارت امور خارجه پاکستان همچنین با قدردانی از تلاش‌های ترامپ برای تشویق به حل‌وفصل مناقشات و حمایت از صلح در مناطق مختلف جهان افزود: پاکستان که همواره مدافع سرسخت صلح و ثبات در قفقاز و فراتر از آن بوده، امیدوار است این توافق آغازگر دوره‌ای تازه از شکوفایی و صلح پایدار نه‌تنها برای آذربایجان و ارمنستان بلکه برای کل منطقه باشد.

اعلامیه مذکور پس از نشست سه‌جانبه در کاخ سفید به امضای الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، با حضور ترامپ رسید.

