شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، از توافق تاریخی برای پیشبرد روند صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که در نشست کاخ سفید و با ابتکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به امضا رسید، استقبال کرد.

وی این دستاورد مهم را آغازگر فصل جدیدی از صلح، ثبات و همکاری در قفقاز جنوبی توصیف کرد؛ منطقه‌ای که دهه‌ها شاهد منازعات و رنج انسانی بوده است.

شهباز شریف ضمن تبریک به رئیس‌جمهور الهام علی‌اف و مردم آذربایجان، این توافق را نشانگر دوراندیشی و خردمندی در ترسیم آینده‌ای آرام برای این منطقه دانست.

نخست‌وزیر پاکستان تأکید کرد که اسلام‌آباد همواره در کنار ملت برادر آذربایجان ایستاده و در این لحظه پرافتخار نیز با آنان همراه است.

وی همچنین از نقش تسهیل‌گرانه ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ در فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو و حصول این توافق تقدیر کرد و افزود که این روند می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای تجارت، اتصال و یکپارچگی منطقه‌ای ایجاد کند.

شهباز شریف ابراز امیدواری کرد که روحیه گفت‌وگو و مصالحه حاصل از این توافق، الگویی برای سایر مناطق درگیر منازعات طولانی‌مدت باشد.