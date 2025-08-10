شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از توافق تاریخی برای پیشبرد روند صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که در نشست کاخ سفید و با ابتکار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به امضا رسید، استقبال کرد.
وی این دستاورد مهم را آغازگر فصل جدیدی از صلح، ثبات و همکاری در قفقاز جنوبی توصیف کرد؛ منطقهای که دههها شاهد منازعات و رنج انسانی بوده است.
شهباز شریف ضمن تبریک به رئیسجمهور الهام علیاف و مردم آذربایجان، این توافق را نشانگر دوراندیشی و خردمندی در ترسیم آیندهای آرام برای این منطقه دانست.
نخستوزیر پاکستان تأکید کرد که اسلامآباد همواره در کنار ملت برادر آذربایجان ایستاده و در این لحظه پرافتخار نیز با آنان همراه است.
وی همچنین از نقش تسهیلگرانه ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ در فراهمکردن زمینه گفتوگو و حصول این توافق تقدیر کرد و افزود که این روند میتواند مسیرهای تازهای برای تجارت، اتصال و یکپارچگی منطقهای ایجاد کند.
شهباز شریف ابراز امیدواری کرد که روحیه گفتوگو و مصالحه حاصل از این توافق، الگویی برای سایر مناطق درگیر منازعات طولانیمدت باشد.
وزارت امور خارجه پاکستان نیز با صدور بیانیهای، امضای اعلامیه مشترک صلح میان آذربایجان و ارمنستان را با خرسندی استقبال کرد.
در این بیانیه آمده است: این لحظه تاریخی، خردمندی و دوراندیشی رهبری آذربایجان را در حل مسالمتآمیز یک مناقشه طولانیمدت نشان میدهد.
وزارت امور خارجه پاکستان همچنین با قدردانی از تلاشهای ترامپ برای تشویق به حلوفصل مناقشات و حمایت از صلح در مناطق مختلف جهان افزود: پاکستان که همواره مدافع سرسخت صلح و ثبات در قفقاز و فراتر از آن بوده، امیدوار است این توافق آغازگر دورهای تازه از شکوفایی و صلح پایدار نهتنها برای آذربایجان و ارمنستان بلکه برای کل منطقه باشد.
اعلامیه مذکور پس از نشست سهجانبه در کاخ سفید به امضای الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، و نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، با حضور ترامپ رسید.