اسلام‌آباد روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست میزبان آخرین دور گفت‌وگوهای ضدتروریسم میان پاکستان و ایالات متحده بود. این نشست به ریاست مشترک نبیل منیر، دبیر ویژه پاکستان در امور سازمان ملل و گریگوری دی. لوگرفو، هماهنگ‌کننده موقت اداره مقابله با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا، برگزار شد.

در این گفت‌وگوها، تهدیدات ناشی از گروه‌های تروریستی آزادی‌بخش بلوچستان (BLA)، داعش شاخه خراسان (داعش-خ) و طالبان پاکستان (TTP) از جمله موضوعات اصلی بود.

دو طرف بر اهمیت تقویت ساختارهای نهادی و افزایش توانمندی‌ها برای پاسخ به چالش‌های امنیتی تأکید کردند و راه‌های جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از فناوری‌های نوین را بررسی کردند.