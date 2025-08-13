سیاست
تأکید پاکستان و آمریکا در نشست اسلام‌آباد بر تداوم همکاری امنیتی
مقام‌های پاکستان و آمریکا در دور تازه گفت‌وگوهای ضدتروریسم در اسلام‌آباد، بر مقابله با تهدیدات تروریستی و تقویت همکاری‌های نهادی تأکید کردند.
دیدار گریگوری دی. لوگرفو، هماهنگ‌کننده موقت اداره مقابله با تروریسم وزارت خارجه آمریکا و معاون نخست‌وزیر پاکستان / User Upload
13 اوت 2025

اسلام‌آباد روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست میزبان آخرین دور گفت‌وگوهای ضدتروریسم میان پاکستان و ایالات متحده بود. این نشست به ریاست مشترک نبیل منیر، دبیر ویژه پاکستان در امور سازمان ملل و گریگوری دی. لوگرفو، هماهنگ‌کننده موقت اداره مقابله با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا، برگزار شد.

در این گفت‌وگوها، تهدیدات ناشی از گروه‌های تروریستی آزادی‌بخش بلوچستان (BLA)، داعش شاخه خراسان (داعش-خ) و  طالبان پاکستان (TTP) از جمله موضوعات اصلی بود.

دو طرف بر اهمیت تقویت ساختارهای نهادی و افزایش توانمندی‌ها برای پاسخ به چالش‌های امنیتی تأکید کردند و راه‌های جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از فناوری‌های نوین را بررسی کردند.

همچنین، طرفین بر همکاری در مجامع چندجانبه از جمله سازمان ملل برای ترویج رویکردهای پایدار و مؤثر در مبارزه با تروریسم توافق کردند.

در پایان، دو هیئت با اشاره به مشارکت دیرینه میان دو کشور، متداوم و چارچوب‌مند بودن تعاملات را برای مقابله با تروریسم و ارتقای صلح و ثبات «ضروری» دانستند.

