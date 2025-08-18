جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در گفت‌وگو با رسانه‌های عربی تصریح کرد که موضوع خلع سلاح حزب‌الله، یک مسئله کاملاً داخلی است و رسیدگی به آن بر عهده نهادهای قانونی و دولتی خواهد بود.

وی افزود که جمع‌آوری سلاح در دست دولت و امری است که هیچ لبنانی با آن مخالفتی ندارد.

عون با اشاره به جایگاه ایران در روابط منطقه‌ای لبنان گفت: ایران کشور دوست ماست اما این دوستی باید بر اساس احترام متقابل و حفظ حاکمیت شکل گیرد. همان‌طور که ما خود را مجاز به دخالت در امور داخلی هیچ کشوری نمی‌دانیم، به هیچ طرفی نیز اجازه مداخله در امور لبنان را نمی‌دهیم.

وی درباره پیشنهاد آمریکا برای خلع سلاح حزب‌الله توضیح داد که لبنان ملاحظات خود را به این طرح افزوده و اکنون این سند ماهیتاً یک سند لبنانی است.

عون خاطرنشان کرد که لبنان میان دو گزینه قرار گرفته است: یا پیشنهاد آمریکا را بپذیرد و منتظر تأیید اسرائیل بماند، یا آن را رد کند و خطر افزایش حملات و فشارهای اقتصادی بر کشور را به جان بخرد.

وی با انتقاد از محدود بودن گزینه‌ها افزود که اگر کسی راه‌حل سومی دارد که هم عقب‌نشینی اسرائیل، آزادی زندانیان، ترسیم مرزها و احیای اقتصاد را تضمین کند، باید آن را ارائه دهد.

در بخش دیگری از سخنانش، رئیس‌جمهور لبنان به روابط با دمشق پرداخت و گفت که بیروت در انتظار سفر یک هیئت سوری برای تقویت همکاری‌های دوجانبه است.

وی یادآوری کرد که نخست‌وزیران پیشین و کنونی لبنان نیز هیئت‌هایی را به سوریه اعزام کرده‌اند و اکنون حضور یک مقام عالی‌رتبه سوری می‌تواند روابط را وارد مرحله جدیدی کند.