نیروهای مسلح اوکراین اعلام کردند که به یک کشتی در آستاراخان حمله کرده‌‌اند؛ گفته می‌شود این کشتی قطعات پهپاد و مهمات ایران را به روسیه منتقل می‌کرد.

این حمله در بندر اولیا ۴ واقع در منطقه آستاراخان روسیه صورت گرفته است؛ بندری که روسیه آن را به عنوان یک مرکز لجستیکی مهم برای واردات تجهیزات و مهمات نظامی از جمله قطعات پهپاد از ایران استفاده می‌کند.

