سیاست
1 دقیقه خواندن
اوکراین: کشتی حامل تجهیزات نظامی ایران در آستاراخان را هدف قرار دادیم
نیروهای مسلح اوکراین اعلام کردند که کشتی حامل قطعات پهپاد و مهمات ایران، هدف حمله نیروهای این کشور قرار گرفته است.
اوکراین: کشتی حامل تجهیزات نظامی ایران در آستاراخان را هدف قرار دادیم
سربازان ارتش اوکراین در حال طی کردن آموزش‌های نظامی / عکس: AA
15 اوت 2025

نیروهای مسلح اوکراین اعلام کردند که به یک کشتی در آستاراخان حمله کرده‌‌اند؛ گفته می‌شود این کشتی قطعات پهپاد و مهمات ایران را به روسیه منتقل می‌کرد.

این حمله در بندر اولیا ۴ واقع در منطقه آستاراخان روسیه صورت گرفته است؛ بندری که روسیه آن را به عنوان یک مرکز لجستیکی مهم برای واردات تجهیزات و مهمات نظامی از جمله قطعات پهپاد از ایران استفاده می‌کند.

در این بیانیه آمده است که روسیه از این بندر به عنوان یک مرکز لجستیکی مهم برای تأمین تجهیزات نظامی از ایران استفاده می‌کند.

مطالب پیشنهادی

بر اساس اطلاعات موجود، کشتی مورد نظر قطعات پهپاد نوع شاهد و مهمات ایران را حمل می‌کرده است؛ همچنین در بیانیه تأکید شده که نتایج و خسارات ناشی از این حمله هنوز در دست بررسی است.

مرتبطTRT Global - ایران ادعای کشورهای غربی درباره حمایت تسلیحاتی از روسیه را رد کرد
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us