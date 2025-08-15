15 اوت 2025
نیروهای مسلح اوکراین اعلام کردند که به یک کشتی در آستاراخان حمله کردهاند؛ گفته میشود این کشتی قطعات پهپاد و مهمات ایران را به روسیه منتقل میکرد.
این حمله در بندر اولیا ۴ واقع در منطقه آستاراخان روسیه صورت گرفته است؛ بندری که روسیه آن را به عنوان یک مرکز لجستیکی مهم برای واردات تجهیزات و مهمات نظامی از جمله قطعات پهپاد از ایران استفاده میکند.
در این بیانیه آمده است که روسیه از این بندر به عنوان یک مرکز لجستیکی مهم برای تأمین تجهیزات نظامی از ایران استفاده میکند.
بر اساس اطلاعات موجود، کشتی مورد نظر قطعات پهپاد نوع شاهد و مهمات ایران را حمل میکرده است؛ همچنین در بیانیه تأکید شده که نتایج و خسارات ناشی از این حمله هنوز در دست بررسی است.
