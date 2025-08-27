رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان در مراسم فارغ التحصیلی دانشکده ژاندارمری و گارد ساحلی که روز چهارشنبه ۲۷ آگوست در آنکارا برگزار شد با اشاره به تداوم جنایات اسرائیل علیه غزه اظهار داشت: شبکه جنایت صهیونیست همچنان به قتلعام کودکان بیگناه و مردم مظلوم غزه ادامه میدهد و این فجایع در برابر چشمان بهاصطلاح جهان متمدن رخ میدهد.
اردوغان تأکید کرد که آنان که خون بیگناهان را میریزند، خود در همان خون غرق خواهند شد.
رئیسجمهور اردوغان همچنین بیان کرد که این ستمگران در نهایت بدنام و محکوم به نابودی خواهد بود.
از سوی دیگر رئیسجمهور اردوغان روز دوشنبه حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر را محکوم کرده و دولت نتانیاهو را به ویران کردن بیرحمانه انسانیت متهم کرده بود.
مقامات غزه نیز اعلام کردند که در این حمله ۲۰ نفر از جمله بیماران، کادر درمان و خبرنگاران کشته شدهاند.
از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حملات اسرائیل جان حدود ۶۳ هزار فلسطینی را گرفته و محاصره کامل غزه شرایط فاجعهباری برای ۲.۴ میلیون ساکن این منطقه ایجاد کرده است.