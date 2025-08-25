سیاست
وزارت بهداشت فلسطین در غزه: اکنون زمان اقدام است، نه توضیح
وزارت بهداشت فلسطین در غزه تأکید کرد بحران انسانی جاری در غزه نیازمند مداخله فوری جامعه بین‌المللی است.
کودک چهارساله فلسطینی در بیمارستان ناصر خان‌یونس که در پی حمله اسرائیل، زخمی شده و والدین خود را نیز از دست داده است / عکس: AA
25 اوت 2025

وزارت بهداشت فلسطین در غزه با اشاره به گزارش سامانه یکپارچه طبقه‌بندی مراحل امنیت غذایی (IPC) اعلام کرد قحطی در غزه به سطح ۵، یعنی مرحله فاجعه، رسیده است و تأکید کرد جامعه بین‌المللی باید از صدور بیانیه فراتر رفته و دست به اقدام عملی بزند. براساس گزارش‌ها، بیش از نیم میلیون نفر در غزه با شرایط بحرانی شامل گرسنگی و کمبود منابع اولیه مواجه‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین از افزایش مرگ و میر ناشی از قحطی، به ویژه در میان کودکان، خبر داد. در بیانیه‌ مذکور آمده است: صدها نفر می‌توانستند نجات یابند، اما هزاران نفر همچنان در معرض خطر هستند. جامعه بین‌المللی با یک آزمون واقعی مواجه است؛ اکنون زمان اقدام است، نه توضیح.

این وزارتخانه افزود قحطی سیستماتیک در غزه باعث تخریب زیرساخت‌ها و افزایش مرگ و میر شده و بخش سلامت نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

در گزارش IPC آمده است: پس از ۲۲ ماه درگیری، بیش از نیم میلیون نفر در غزه با شرایط بحرانی شامل گرسنگی، فقر و تهدید جان مواجه هستند. براساس داده‌های وزارت بهداشت فلسطین در غزه، تاکنون ۲۸۱ نفر، از جمله ۱۱۴ کودک، به دلیل قحطی جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش‌ها همچنین حاکی است که نزدیک به دو میلیون نفر از جمعیت حدود ۲.۳ میلیون نفری غزه به دلیل حملات و محدودیت‌های محاصره، آواره شده‌اند. آوارگان در چادرهای موقت یا مدارس شلوغ با کمبود امکانات بهداشتی و شیوع بیماری‌های عفونی دست‌به‌گریبان هستند.

