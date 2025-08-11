سیاست
1 دقیقه خواندن
گفت‌وگوی تلفنی رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه درباره همکاری‌های راهبردی و تحولات منطقه‌ای
رئیس‌جمهور تاجیکستان و رئیس‌جمهور روسیه در یک تماس تلفنی بر گسترش همکاری‌های راهبردی دو کشور و هماهنگی در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی تأکید کردند.
گفت‌وگوی تلفنی رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه درباره همکاری‌های راهبردی و تحولات منطقه‌ای
امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه / عکس: Reuters
11 اوت 2025

 
روز یکشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۵، امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری دولتی تاجیکستان (خاور)، در این تماس دو طرف درباره مهم‌ترین مسائل توسعه همکاری‌های دوجانبه، روابط اقتصادی و امنیتی و همچنین دستور کار بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

ولادیمیر پوتین در این گفت‌وگو طرف تاجیک را از نتایج اصلی مذاکرات اخیر خود با ایالات متحده آمریکا مطلع کرد. امامعلی رحمان نیز ضمن قدردانی از ارائه این اطلاعات، بر حمایت تاجیکستان از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک به‌منظور پایان‌دادن به بحران اوکراین تأکید کرد.

مرتبطTRT Global - رشد ۷ درصدی تجارت خارجی تاجیکستان در شش‌ ماه نخست ۲۰۲۵
مطالب پیشنهادی

سران دو کشور همچنین آمادگی خود را برای اتخاذ اقدامات مشترک در راستای توسعه همکاری‌های راهبردی و تقویت روابط مشارکتی اعلام کردند.

در این تماس تلفنی، برنامه دیدارهای آتی در سطوح عالی، چه در چارچوب روابط دوجانبه و چه در قالب همکاری‌های چندجانبه، نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این گفت‌وگو در حالی انجام می‌شود که تاجیکستان و روسیه طی سال‌های اخیر روابط خود را در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی گسترش داده و بر اهمیت هماهنگی در مسائل منطقه‌ای، به‌ویژه در آسیای مرکزی و حوزه کشورهای مشترک‌المنافع، تأکید کرده‌اند.

مرتبطTRT Global - رشد ۷۹ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در نظام بانکی تاجیکستان نسبت به سال گذشته
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us