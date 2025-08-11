روز یکشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۵، امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور فدراسیون روسیه، گفتوگوی تلفنی انجام داد.
به گزارش خبرگزاری دولتی تاجیکستان (خاور)، در این تماس دو طرف درباره مهمترین مسائل توسعه همکاریهای دوجانبه، روابط اقتصادی و امنیتی و همچنین دستور کار بینالمللی گفتوگو کردند.
ولادیمیر پوتین در این گفتوگو طرف تاجیک را از نتایج اصلی مذاکرات اخیر خود با ایالات متحده آمریکا مطلع کرد. امامعلی رحمان نیز ضمن قدردانی از ارائه این اطلاعات، بر حمایت تاجیکستان از تلاشها برای یافتن راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک بهمنظور پایاندادن به بحران اوکراین تأکید کرد.
سران دو کشور همچنین آمادگی خود را برای اتخاذ اقدامات مشترک در راستای توسعه همکاریهای راهبردی و تقویت روابط مشارکتی اعلام کردند.
در این تماس تلفنی، برنامه دیدارهای آتی در سطوح عالی، چه در چارچوب روابط دوجانبه و چه در قالب همکاریهای چندجانبه، نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این گفتوگو در حالی انجام میشود که تاجیکستان و روسیه طی سالهای اخیر روابط خود را در حوزههای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی گسترش داده و بر اهمیت هماهنگی در مسائل منطقهای، بهویژه در آسیای مرکزی و حوزه کشورهای مشترکالمنافع، تأکید کردهاند.