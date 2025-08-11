

روز یکشنبه ۱۰ آگوست ۲۰۲۵، امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری دولتی تاجیکستان (خاور)، در این تماس دو طرف درباره مهم‌ترین مسائل توسعه همکاری‌های دوجانبه، روابط اقتصادی و امنیتی و همچنین دستور کار بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

ولادیمیر پوتین در این گفت‌وگو طرف تاجیک را از نتایج اصلی مذاکرات اخیر خود با ایالات متحده آمریکا مطلع کرد. امامعلی رحمان نیز ضمن قدردانی از ارائه این اطلاعات، بر حمایت تاجیکستان از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک به‌منظور پایان‌دادن به بحران اوکراین تأکید کرد.