اتحادیه اروپا از دولت اسرائیل خواست سیاستهای تخریب خانهها، انتقال اجباری و مصادره املاک فلسطینیان را متوقف کند.
به همین منظور، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که ادامه شهرکسازی میتواند پیوستگی جغرافیایی کرانه باختری و قدس شرقی را قطع کرده و ارتباط بین شمال و جنوب کرانه باختری را مختل کند.
وی افزود: این اقدامات، به همراه خشونت شهرکنشینان و عملیات نظامی، وضعیت موجود را تشدید میکند و امکان صلح را کاهش میدهد.
کایا کالاس در بیانیهای تاکید کرد: تصمیمات یکجانبه، به همراه خشونت شهرکنشینان و عملیات نظامی، وضعیت پرتنش کنونی را تشدید کرده و باعث کاهش امکان صلح خواهد شد.
کالاس افزود: اتحادیه اروپا از اسرائیل میخواهد که از پیش بردن این تصمیم خودداری کند و به پیامدهای گسترده آن توجه داشته باشد و نیاز به اقدامات برای حفاظت از امکانپذیری راهحل دو دولتی را در نظر گیرد.
لازم به ذکر است، بر اساس گزارش رسانههای اسرائیل، بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی این کشور، ساخت ۳٬۴۰۱ واحد مسکونی برای شهرکنشینان در معاله آدومیم و ۳٬۵۱۵ واحد دیگر در مناطق اطراف را تأیید کرده است.
وزارت امور خارجه فلسطین این اقدام را بخشی از دیدگاه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل برای سرزمین خیالی «اسرائیل بزرگ» توصیف کرد و هشدار داد این طرح، سیاست اشغال را تحکیم و امکان تحقق یک دولت فلسطینی را کاهش میدهد.
از سویی دیگر، جامعه بینالمللی، از جمله سازمان ملل، شهرکهای اسرائیل را غیرقانونی توصیف میکند و هشدار داده است که ادامه گسترش این برنامه، راهحل دو دولتی را تهدید میکند.
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی جولای گذشته، اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام و خواستار تخلیه تمامی شهرکها در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی شده بود.