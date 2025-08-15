سیاست
2 دقیقه خواندن
اتحادیه اروپا خواستار توقف سیاست گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل شد
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از اسرائیل خواست ساخت شهرک‌ها در اراضی اشغالی را متوقف کند و هشدار داد این اقدام می‌تواند راه‌حل دو دولتی را تهدید کند.
اتحادیه اروپا خواستار توقف سیاست گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل شد
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا / عکس: AP
15 اوت 2025

اتحادیه اروپا از دولت اسرائیل خواست سیاست‌های تخریب خانه‌ها، انتقال اجباری و مصادره املاک فلسطینیان را متوقف کند.

به همین منظور، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که ادامه شهرک‌سازی می‌تواند پیوستگی جغرافیایی کرانه باختری و قدس شرقی را قطع کرده و ارتباط بین شمال و جنوب کرانه باختری را مختل کند.

وی افزود: این اقدامات، به همراه خشونت شهرک‌نشینان و عملیات نظامی، وضعیت موجود را تشدید می‌کند و امکان صلح را کاهش می‌دهد.

کایا کالاس در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصمیمات یک‌جانبه، به همراه خشونت شهرک‌نشینان و عملیات نظامی، وضعیت پرتنش کنونی را تشدید کرده و باعث کاهش امکان صلح خواهد شد.

کالاس افزود: اتحادیه اروپا از اسرائیل می‌خواهد که از پیش بردن این تصمیم خودداری کند و به پیامدهای گسترده آن توجه داشته باشد و نیاز به اقدامات برای حفاظت از امکان‌پذیری راه‌حل دو دولتی را در نظر گیرد.

مطالب پیشنهادی

لازم به ذکر است، بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی این کشور، ساخت ۳٬۴۰۱ واحد مسکونی برای شهرک‌نشینان در معاله آدومیم و ۳٬۵۱۵ واحد دیگر در مناطق اطراف را تأیید کرده است.

وزارت امور خارجه فلسطین این اقدام را بخشی از دیدگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای سرزمین خیالی «اسرائیل بزرگ‌» توصیف کرد و هشدار داد این طرح، سیاست اشغال را تحکیم و امکان‌ تحقق یک دولت فلسطینی را کاهش می‌دهد.

مرتبطTRT Global - ترکیه و سه کشور اروپایی طرح شهرک‌سازی جدید اسرائیل در منطقه E1 را محکوم کردند

از سویی دیگر، جامعه بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، شهرک‌های اسرائیل را غیرقانونی توصیف می‌کند و هشدار داده است که ادامه گسترش این برنامه، راه‌حل دو دولتی را تهدید می‌کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی جولای گذشته، اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام و خواستار تخلیه تمامی شهرک‌ها در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی شده بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us