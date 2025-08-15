اتحادیه اروپا از دولت اسرائیل خواست سیاست‌های تخریب خانه‌ها، انتقال اجباری و مصادره املاک فلسطینیان را متوقف کند.

به همین منظور، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که ادامه شهرک‌سازی می‌تواند پیوستگی جغرافیایی کرانه باختری و قدس شرقی را قطع کرده و ارتباط بین شمال و جنوب کرانه باختری را مختل کند.

وی افزود: این اقدامات، به همراه خشونت شهرک‌نشینان و عملیات نظامی، وضعیت موجود را تشدید می‌کند و امکان صلح را کاهش می‌دهد.

کایا کالاس در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصمیمات یک‌جانبه، به همراه خشونت شهرک‌نشینان و عملیات نظامی، وضعیت پرتنش کنونی را تشدید کرده و باعث کاهش امکان صلح خواهد شد.

کالاس افزود: اتحادیه اروپا از اسرائیل می‌خواهد که از پیش بردن این تصمیم خودداری کند و به پیامدهای گسترده آن توجه داشته باشد و نیاز به اقدامات برای حفاظت از امکان‌پذیری راه‌حل دو دولتی را در نظر گیرد.