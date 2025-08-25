رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه ۲۵ آگوست پس از نشست کابینه دولت در استان بتلیس در شرق کشور، درباره حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه اظهار داشت که این حمله منجر به کشته شدن ۲۰ فلسطینی، از جمله پنج روزنامه‌نگار، شده است.

وی تأکید کرد که دولت نتانیاهو در تلاش است تا هر آنچه به بشریت مربوط می‌شود را نابود کند و افزود: ما درباره اقدامات بیشتر برای متوقف کردن کشتارها و رساندن کمک‌های بیشتر به غزه گفتگو کردیم.

اظهارات وی درباره حمله اسرائیل پس از آن مطرح شد که وزارت بهداشت فلسطین در غزه تأیید کرد در این حمله ۲۰ فلسطینی، از جمله بیماران، کارکنان بهداشتی، نیروهای دفاع مدنی و تیم‌های خبری، کشته شده و چندین نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اردوغان همچنین در بخشی از سخنان خود به پروژه کریدور زنگزور اشاره کرد و اظهار داشت که با اجرای کامل این پروژه، همکاری‌های اقتصادی میان ترکیه، آذربایجان و ارمنستان ابعاد جدیدی خواهد یافت.