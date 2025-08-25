رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه ۲۵ آگوست در مراسم گرامیداشت ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد که در استان بیتلیس برگزار شد حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی افزود: نبرد ملازگرد، تنها یک پیروزی نظامی نیست، بلکه آغاز انتقال فهم تمدنی ملت ترک که آراسته به ارزش‌های والایی مانند عدالت، مدارا و مهربانی است به آنادولو می‌باشد.

رئیس‌جمهور اردوغان بیان داشت: با الهام از این پیروزی بزرگ، ما متعهد به برداشتن گام‌های استوارتر در قرن ترکیه و حفظ همیشگی وحدت و همبستگی خود هستیم.

شهرستان آهلات پیش‌تر محل اعزام ارتش سلجوقیان پیش از نبرد ملازگرد بود.