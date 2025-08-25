رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه روز دوشنبه ۲۵ آگوست در مراسم گرامیداشت ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد که در استان بیتلیس برگزار شد حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی افزود: نبرد ملازگرد، تنها یک پیروزی نظامی نیست، بلکه آغاز انتقال فهم تمدنی ملت ترک که آراسته به ارزشهای والایی مانند عدالت، مدارا و مهربانی است به آنادولو میباشد.
رئیسجمهور اردوغان بیان داشت: با الهام از این پیروزی بزرگ، ما متعهد به برداشتن گامهای استوارتر در قرن ترکیه و حفظ همیشگی وحدت و همبستگی خود هستیم.
شهرستان آهلات پیشتر محل اعزام ارتش سلجوقیان پیش از نبرد ملازگرد بود.
رئیسجمهور اردوغان در ادامه اظهار داشت: ما با گامهای مطمئن و مصمم و با علم به آنچه انجام میدهیم، به سوی هدف ترکیهای عاری از ترور که موجب نگرانی و ناراحتی دشمنان ما شده است، ادامه خواهیم داد.
وی همچنین بیان داشت که در این مسیری که برای ترکیهای بسیار اثرگذارتر، معتبرتر و مرفهتر آغاز کردهایم، هرگز فریب بازی دیگران را نخواهیم خورد و در دام توطئههای طراحیشده نخواهیم افتاد.