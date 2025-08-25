ترکیه
رئیس‌جمهور اردوغان سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد را گرامی داشت
رئیس‌جمهور اردوغان، ضمن گرامی‌داشت پیروزی نبرد ملازگرد، آن را به عنوان نمادی از آغاز انتقال فهم تمدنی ملت ترک به آنادولو که آراسته به ارزش‌های والایی مانند عدالت، مدارا و مهربانی است خواند.
/ عکس: AAرجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم گرامیداشت ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد که در استان بیتلیس
25 اوت 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه ۲۵ آگوست در مراسم گرامیداشت ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد که در استان بیتلیس برگزار شد حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی افزود: نبرد ملازگرد، تنها یک پیروزی نظامی نیست، بلکه آغاز انتقال فهم تمدنی ملت ترک که آراسته به ارزش‌های والایی مانند عدالت، مدارا و مهربانی است به آنادولو می‌باشد.

رئیس‌جمهور اردوغان بیان داشت: با الهام از این پیروزی بزرگ، ما متعهد به برداشتن گام‌های استوارتر در قرن ترکیه و حفظ همیشگی وحدت و همبستگی خود هستیم.

شهرستان آهلات پیش‌تر محل اعزام ارتش سلجوقیان پیش از نبرد ملازگرد بود.

رئیس‌جمهور اردوغان در ادامه اظهار داشت: ما با گام‌های مطمئن و مصمم و با علم به آنچه انجام می‌دهیم، به سوی هدف ترکیه‌ای عاری از ترور که موجب نگرانی و ناراحتی دشمنان ما شده است، ادامه خواهیم داد.

وی همچنین بیان داشت که در این مسیری که برای ترکیه‌ای بسیار اثرگذارتر، معتبرتر و مرفه‌تر آغاز کرده‌ایم، هرگز فریب بازی دیگران را نخواهیم خورد و در دام توطئه‌های طراحی‌شده نخواهیم افتاد.

