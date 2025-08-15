سیاست
بیماری‌های پوستی در غزه به صورت جدی در حال افزایش است
مدیر بیمارستان شفا در غزه هشدار داد که محاصره و حملات اسرائیل، سلامت مردم و فعالیت بیمارستان‌ها را به شدت تهدید می‌کند و تمامی گروه‌های سنی تحت تأثیر این بحران قرار دارند.
کودکی در صف برای دریافت غذا در غزه / عکس: AA
15 اوت 2025

محمد ابو سلمیه، مدیر بیمارستان شفا، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی هشدار داد که محاصره و حملات اسرائیل تهدیدی علیه سلامت مردم و فعالیت بیمارستان‌ها است.

وی اعلام کرد که بیماری‌های پوستی به دلیل موج شدید گرما در غزه به طور قابل توجهی افزایش یافته است و افزود که گرمای هوا و رطوبت، به ویژه برای کودکان و سالمندان، خطر بزرگی ایجاد می‌کند.

مدیر بیمارستان شفا غزه همچنین ضمن اشاره به دشواری دسترسی به آب آشامیدنی به دلیل محاصره اسرائیل تأکید کرد که ترکیب گرما و کمبود آب، سلامت عمومی را مستقیماً تهدید می‌کند.

ابو سلمیه با بیان اینکه بیمارستان‌ها به دلیل نبود سوخت قادر به استفاده از تجهیزات پزشکی نیستند، هشدار داد که این وضعیت جان بیماران و مجروحان را به خطر می‌اندازد.

وی شرایط دشوار کارکنان بهداشتی را یادآور شد و گفت: بیمارستان‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند و عدم امکان استفاده از تجهیزات نجات‌بخش می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد.

مدیر بیمارستان شفا به ادامه هدف‌گیری مدارس، بیمارستان‌ها و چادرهای آوارگان توسط ارتش اسرائیل اشاره کرد و فاجعه انسانی در غزه را روز به روز تشدید شده توصیف کرد.

وی از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های امدادی خواست تا حقوق اساسی سلامت و زندگی مردم غزه تضمین شود و دسترسی فوری به آب، سوخت و دارو فراهم گردد.

بر اساس آمار، از زمان حملات اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم ۶۱ هزار و ۷۷۶ فلسطینی جان خود را از دست داده و ۱۵۴ هزار و ۹۰۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

