محمد ابو سلمیه، مدیر بیمارستان شفا، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی هشدار داد که محاصره و حملات اسرائیل تهدیدی علیه سلامت مردم و فعالیت بیمارستان‌ها است.

وی اعلام کرد که بیماری‌های پوستی به دلیل موج شدید گرما در غزه به طور قابل توجهی افزایش یافته است و افزود که گرمای هوا و رطوبت، به ویژه برای کودکان و سالمندان، خطر بزرگی ایجاد می‌کند.

مدیر بیمارستان شفا غزه همچنین ضمن اشاره به دشواری دسترسی به آب آشامیدنی به دلیل محاصره اسرائیل تأکید کرد که ترکیب گرما و کمبود آب، سلامت عمومی را مستقیماً تهدید می‌کند.

ابو سلمیه با بیان اینکه بیمارستان‌ها به دلیل نبود سوخت قادر به استفاده از تجهیزات پزشکی نیستند، هشدار داد که این وضعیت جان بیماران و مجروحان را به خطر می‌اندازد.

وی شرایط دشوار کارکنان بهداشتی را یادآور شد و گفت: بیمارستان‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند و عدم امکان استفاده از تجهیزات نجات‌بخش می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد.