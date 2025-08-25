جشن ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد در شهرستان آهلات استان بیتلیس، با حضور گسترده مردم و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در حال برگزاری است. در منطقه چارخو و در باغ ملی «رجب طیب اردوغان» که چادر سلطان آلپ ارسلان نیز در آن برپا شده، علاوه بر ساکنان شهر، افراد زیادی از استان‌های مختلف برای تجربه شور این پیروزی تاریخی حضور یافته‌اند.

در سومین روز جشن، شرکت‌کنندگان از «چادر خان» که با نمد ساخته و با نقوش زیبای سلجوقی تزئین شده بود، بازدید کردند و همچنین به ۵۰ چادر دیگر سر زدند که محصولات محلی استان‌های مختلف را معرفی می‌کرد.

آن‌ها به تماشای نمایش‌های ورزش‌های سنتی، از جمله جِریت (ورزش سنتی پرتاب نیزه از روی اسب)، کشتی و تیراندازی با کمان پرداختند و از نزدیک مهارت سوارکاران و ورزشکاران را مشاهده کردند.

بازدیدکنندگان همراه با نوای ساز و دهل در رقص دسته‌جمعی محلی به نام هالای شرکت کردند و در غرفه‌ها نیز از تولیدات دست‌ساز زنان بازدید کردند.

همچنین کودکانی که همراه خانواده‌های خود به جشن آمده بودند، در فضاهای مخصوص به بازی‌های سنتی و اسب سواری پرداختند.

در بخش دیگری از جشن‌ آموزش‌های قوانین راهنمایی و رانندگی برای کودکان برگزار شد و برنامه‌های موسیقی اجرا گردید.

همچنین وزارت کشور غرفه‌ای برای معرفی سلاح‌ها و تجهیزات ملی که توسط مهندسان ترک طراحی شده‌اند، برپا کرده است.