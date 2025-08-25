ترکیه
2 دقیقه خواندن
جشن‌ ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد با حضور گسترده مردم ادامه دارد
جشن‌ ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد در شهرستان آهلات استان بیتلیس، با حضور گسترده مردم و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری ادامه دارد.
جشن‌ ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد با حضور گسترده مردم ادامه دارد
جشن ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد در شهرستان آهلات استان بیتلیس / عکس: AA / TRT Farsi
25 اوت 2025

جشن ۹۵۴مین سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد در شهرستان آهلات استان بیتلیس، با حضور گسترده مردم و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در حال برگزاری است. در منطقه چارخو و در باغ ملی «رجب طیب اردوغان» که چادر سلطان آلپ ارسلان نیز در آن برپا شده، علاوه بر ساکنان شهر، افراد زیادی از استان‌های مختلف برای تجربه شور این پیروزی تاریخی حضور یافته‌اند.

در سومین روز جشن، شرکت‌کنندگان از «چادر خان» که با نمد ساخته و با نقوش زیبای سلجوقی تزئین شده بود، بازدید کردند و همچنین به ۵۰ چادر دیگر سر زدند که محصولات محلی استان‌های مختلف را معرفی می‌کرد.

آن‌ها به تماشای نمایش‌های ورزش‌های سنتی، از جمله جِریت (ورزش سنتی پرتاب نیزه از روی اسب)، کشتی و تیراندازی با کمان پرداختند و از نزدیک مهارت سوارکاران و ورزشکاران را مشاهده کردند.

بازدیدکنندگان همراه با نوای ساز و دهل در رقص دسته‌جمعی محلی به نام هالای شرکت کردند و در غرفه‌ها نیز از تولیدات دست‌ساز زنان بازدید کردند.

همچنین کودکانی که همراه خانواده‌های خود به جشن آمده بودند، در فضاهای مخصوص به بازی‌های سنتی و اسب سواری پرداختند.

در بخش دیگری از جشن‌ آموزش‌های قوانین راهنمایی و رانندگی برای کودکان برگزار شد و برنامه‌های موسیقی اجرا گردید.

 همچنین وزارت کشور غرفه‌ای برای معرفی سلاح‌ها و تجهیزات ملی که توسط مهندسان ترک طراحی شده‌اند، برپا کرده است.

مطالب پیشنهادی
مرتبطTRT Global - برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «اورکر» توسط ترک‌سوی در آکتائو

احمد کاراکایا، استاندار بیتلیس با اشاره به بازدید خود از چادرهای برپا شده، اعلام کرد که جشن‌های سالگرد پیروزی نبرد ملازگرد با استقبال گسترده مردم مواجه شده است.

وی توضیح داد که در محوطه جشن برنامه‌های نمایشی متنوع اجرا می‌شود و نهادهای حاضر از استان‌های مختلف، فرهنگ خود را در چادرها معرفی می‌کنند و امسال نیز نسبت به سال‌های گذشته استقبال بیشتری دیده می‌شود.

کاراکایا جشن‌های آهلات را نماد برادری هزار ساله توصیف کرد و گفت که این محوطه فرصتی است تا مردم از تمام نقاط کشور در فضای تبادل فرهنگی گرد هم آیند و تقویت همبستگی داخلی و ایجاد فضایی امن و دوستانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

استاندار بیتلیس همچنین تأکید کرد که روح ملازگرد خود را در این مراسم کاملاً نشان می‌دهد و هرچه ملت با این روح و با روح چناق‌قلعه متحدتر شوند، پیشرفت کشور نیز بیشتر خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد که ترکیه وارد دومین سده جمهوری و قرن ترکیه شده و در این دوره، هم ۸۶ میلیون شهروند کشور و هم ملت‌های مظلوم سراسر جهان می‌توانند ترکیه‌ای قدرتمندتر، پویا‌تر و تاثیرگذارتر تجربه کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us