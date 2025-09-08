عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از فعال شدن اسنپ‌بک اظهار کرد: برای جلوگیری از فعال شدن اسنپ‌بک باید تلاش کنیم و ما نیز در این ارتباط در حال تلاش هستیم، ولی نباید آن را بزرگ‌تر از چیزی که هست به مردم نشان دهیم.

وی افزود: هرچند مکانیزم ماشه مسئله مثبتی نیست و در صورت آغاز روند آن و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، حتماً تبعات سیاسی قابل توجهی به همراه دارد و بازگشت به فصل هفتم منشور ملل متحد جدی است، اما نباید در تحلیل تبعات اقتصادی این موضوع اغراق کرد.

عراقچی همچنین اعلام کرد: مذاکرات با کشورهای اروپایی در جریان است و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تدوین چارچوب جدید همکاری در حال گفت‌وگو هستیم.

وی تصریح کرد که در صورت آمادگی طرف آمریکایی برای ورود به مذاکره بر اساس احترام و منافع متقابل، ایران نیز آماده است.

وزیر امور خارجه ایران همچنین در یادداشتی با عنوان «اروپا باید برای موفقیت دیپلماسی، زمان و فضای لازم را ایجاد کند» در روزنامه گاردین نوشت: اروپا بیش از دو دهه در کانون بحران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران قرار داشته و نقش کنونی آن تقویت زیاده‌خواهی‌های واشنگتن است.

عراقچی با مرور روندهای منتهی به برجام، «پذیرش غنی‌سازی در ایران» از سوی طرف‌های غربی و «پذیرش آمریکا به‌عنوان طرف مذاکره از سوی ایران» را زمینه‌ساز توافق دانست و خروج آمریکا از توافق و بازگرداندن تحریم‌ها را آغازگر «زنجیره‌ای اجتناب‌پذیر از بحران‌ها» توصیف کرد.