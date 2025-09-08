منطقه‌
درخواست ایران برای یک توافق واقع‌بینانه؛ لغو تحریم در برابر محدودیت بر غنی‌سازی
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تبعات سیاسی اسنپ‌بک و لزوم پرهیز از بزرگ‌نمایی آن تأکید کرد ایران آماده دستیابی به یک توافق واقع‌بینانه و پایدار است؛ توافقی که در آن نظارت‌های دقیق و اعمال محدودیت بر غنی‌سازی در برابر لغو تحریم‌ها مبنا قرار گیرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: AA
8 سپتامبر 2025

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از فعال شدن اسنپ‌بک اظهار کرد: برای جلوگیری از فعال شدن اسنپ‌بک باید تلاش کنیم و ما نیز در این ارتباط در حال تلاش هستیم، ولی نباید آن را بزرگ‌تر از چیزی که هست به مردم نشان دهیم.

وی افزود: هرچند مکانیزم ماشه مسئله مثبتی نیست و در صورت آغاز روند آن و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، حتماً تبعات سیاسی قابل توجهی به همراه دارد و بازگشت به فصل هفتم منشور ملل متحد جدی است، اما نباید در تحلیل تبعات اقتصادی این موضوع اغراق کرد.

عراقچی همچنین اعلام کرد: مذاکرات با کشورهای اروپایی در جریان است و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تدوین چارچوب جدید همکاری در حال گفت‌وگو هستیم.

وی تصریح کرد که در صورت آمادگی طرف آمریکایی برای ورود به مذاکره بر اساس احترام و منافع متقابل، ایران نیز آماده است.

وزیر امور خارجه ایران همچنین در یادداشتی با عنوان «اروپا باید برای موفقیت دیپلماسی، زمان و فضای لازم را ایجاد کند» در روزنامه گاردین نوشت: اروپا بیش از دو دهه در کانون بحران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران قرار داشته و نقش کنونی آن تقویت زیاده‌خواهی‌های واشنگتن است.

عراقچی با مرور روندهای منتهی به برجام، «پذیرش غنی‌سازی در ایران» از سوی طرف‌های غربی و «پذیرش آمریکا به‌عنوان طرف مذاکره از سوی ایران» را زمینه‌ساز توافق دانست و خروج آمریکا از توافق و بازگرداندن تحریم‌ها را آغازگر «زنجیره‌ای اجتناب‌پذیر از بحران‌ها» توصیف کرد.

وی ادامه داد: اروپا در حالی انتظار اجرای یکجانبه محدودیت‌ها را از ایران دارد که به تعهداتش عمل نکرده است؛ این رویکرد به حاشیه راندن بیشتر سه کشور اروپایی و عواقب منفی برای اعتبار جهانی اروپا منجر خواهد شد.

او تاکید کرد: منطقی نیست سه کشور اروپایی که توافق مبتنی بر غنی‌سازی را پذیرفته‌اند، اکنون خواستار کنار گذاشتن غنی‌سازی شوند.

عراقچی گفت: ایران همچنان برای دیپلماسی آماده است؛ اگر اروپا واقعاً به دنبال راه‌حل دیپلماتیک است و اگر رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهد توان خود را صرف مسائل واقعی کند و نه بحران‌های ساخته‌شده، باید به دیپلماسی زمان و فضای لازم برای موفقیت بدهند؛ گزینه جایگزین خوشایند نخواهد بود.

عراقچی در پایان یادداشت خود تأکید کرد: برای خروج از بازی باخت-باخت، سه کشور اروپایی باید رویکرد مخرب خود را تغییر دهند؛ نه با هدف جلب رضایت ایران، بلکه با درک این واقعیت که قربانی کردن منافع امنیتی در یک پرونده، نمی‌تواند جایگاه آنها را در سایر موضوعات تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: ایران آماده دستیابی به یک توافق واقع‌بینانه و پایدار است که بر مبنای نظارت‌های دقیق و اعمال محدودیت بر غنی‌سازی در برابر لغو تحریم‌ها شکل گیرد.

