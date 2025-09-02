وزیر امور خارجه بلژیک، مکسیم پرووِت، روز دوشنبه اعلام کرد کشورش قصد دارد در نشست سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را رسماً به رسمیت بشناسد. این تصمیم با توجه به بحران انسانی در غزه و خشونت‌های اخیر اتخاذ شده است.

او تأکید کرد هدف از این اقدام، فشار بر اسرائیل برای رعایت قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است و شهروندان عادی اسرائیل هدف آن نیستند. مجمع عمومی سازمان ملل از ۹ تا ۲۳ سپتامبر در نیویورک برگزار خواهد شد.

وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فلسطین در نشست سازمان ملل توسط بلژیک به رسمیت شناخته خواهد شد و تحریم‌های محکمی علیه دولت اسرائیل اعمال می‌شود.