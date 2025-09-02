سیاست
بلژیک در مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
وزیر امور خارجه بلژیک اعلام کرد کشورش در نشست سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و تحریم‌هایی علیه دولت اسرائیل اعمال خواهد کرد.
ماکسیم پرووت، وزیر امور خارجه بلژیک با خبرنگاران صحبت می‌کند / عکس: AP
2 سپتامبر 2025

وزیر امور خارجه بلژیک، مکسیم پرووِت، روز دوشنبه اعلام کرد کشورش قصد دارد در نشست سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را رسماً به رسمیت بشناسد. این تصمیم با توجه به بحران انسانی در غزه و خشونت‌های اخیر اتخاذ شده است.

او تأکید کرد هدف از این اقدام، فشار بر اسرائیل برای رعایت قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است و شهروندان عادی اسرائیل هدف آن نیستند. مجمع عمومی سازمان ملل از ۹ تا ۲۳ سپتامبر در نیویورک برگزار خواهد شد.

وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فلسطین در نشست سازمان ملل توسط بلژیک به رسمیت شناخته خواهد شد و تحریم‌های محکمی علیه دولت اسرائیل اعمال می‌شود.

پرووت افزود: در مواجهه با خشونت‌های اسرائیل که ناقض حقوق بین‌الملل است و با توجه به تعهدات بین‌المللی، از جمله وظیفه جلوگیری از هرگونه خطر نسل‌کشی، بلژیک مجبور به اتخاذ تصمیمات قاطع برای افزایش فشار بر دولت اسرائیل و حماس شد.

وی همچنین تأکید کرد: این اقدام به منظور تنبیه مردم اسرائیل نیست، بلکه برای اطمینان از رعایت قوانین بین‌المللی و بشردوستانه توسط دولت آن‌ها و اقدام برای تغییر وضعیت در میدان انجام می‌شود.

