امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در نامه‌ای رسمی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تأکید کرد که تصمیم برای اشغال غزه هرگز برای اسرائیل پیروزی به همراه نخواهد داشت و تنها موجب افزایش انزوای اسرائیل و بحران انسانی در منطقه می‌شود.

ماکرون در این نامه به یادآوری نامه پیشین نتانیاهو پرداخت و خاطرنشان ساخت: تصمیم شما برای حمله به غزه و سیاست‌های فعلی، نتیجه‌ای جز تنش و افزایش خصموت نخواهد داشت.

وی افزود: اشغال غزه و اقدامات نظامی، نه‌تنها جان شهروندان فلسطینی را به خطر می‌اندازد، بلکه امنیت و وحدت ملی فرانسه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه خواستار پایان‌دادن به اشغال کرانه باختری و جلوگیری از جابه‌جایی اجباری فلسطینیان شد و اظهار داشت: فقر، خشونت و محرومیت انسان‌ها از حداقل امکانات زندگی در غزه، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود.