امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، در نامهای رسمی به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تأکید کرد که تصمیم برای اشغال غزه هرگز برای اسرائیل پیروزی به همراه نخواهد داشت و تنها موجب افزایش انزوای اسرائیل و بحران انسانی در منطقه میشود.
ماکرون در این نامه به یادآوری نامه پیشین نتانیاهو پرداخت و خاطرنشان ساخت: تصمیم شما برای حمله به غزه و سیاستهای فعلی، نتیجهای جز تنش و افزایش خصموت نخواهد داشت.
وی افزود: اشغال غزه و اقدامات نظامی، نهتنها جان شهروندان فلسطینی را به خطر میاندازد، بلکه امنیت و وحدت ملی فرانسه را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
رئیسجمهور فرانسه در ادامه خواستار پایاندادن به اشغال کرانه باختری و جلوگیری از جابهجایی اجباری فلسطینیان شد و اظهار داشت: فقر، خشونت و محرومیت انسانها از حداقل امکانات زندگی در غزه، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جامعه بینالمللی به شمار میرود.
ماکرون افزود: ایجاد صلح پایدار تنها با تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی که سلاح نداشته باشد و حقوق اسرائیل برای زندگی امن به رسمیت شناخته شود، ممکن است.
رئیسجمهور فرانسه تصریح کرد: این روند باید شامل پایاندادن به اقدامات خشونتآمیز و تضمین حقوق انسانی مردم فلسطین باشد؛ ادامه جنگ و اشغال هیچ دستاوردی برای اسرائیل نخواهد داشت و فقط اوضاع را پیچیدهتر میکند.
ماکرون در پایان از نتانیاهو خواست مسیر قانونی و دیپلماتیک را برای حل بحران در غزه و کرانه باختری در پیش بگیرد و هشدار داد: ادامه خشونتها و جنگهای مستمر نهتنها به مردم فلسطین آسیب میرساند، بلکه منافع اسرائیل و صلح منطقهای را نیز تهدید میکند.