سیاست
ماکرون: اشغال غزه هیچ عایدی برای اسرائیل نخواهد داشت
رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد که ادامه اشغال غزه، اسرائیل را منزوی و بحران انسانی در منطقه را تشدید می‌کند.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه / عکس : Reuters
27 اوت 2025

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در نامه‌ای رسمی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تأکید کرد که تصمیم برای اشغال غزه هرگز برای اسرائیل پیروزی به همراه نخواهد داشت و تنها موجب افزایش انزوای اسرائیل و بحران انسانی در منطقه می‌شود.

ماکرون در این نامه به یادآوری نامه پیشین نتانیاهو پرداخت و خاطرنشان ساخت: تصمیم شما برای حمله به غزه و سیاست‌های فعلی، نتیجه‌ای جز تنش و افزایش خصموت نخواهد داشت.

وی افزود: اشغال غزه و اقدامات نظامی، نه‌تنها جان شهروندان فلسطینی را به خطر می‌اندازد، بلکه امنیت و وحدت ملی فرانسه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه خواستار پایان‌دادن به اشغال کرانه باختری و جلوگیری از جابه‌جایی اجباری فلسطینیان شد و اظهار داشت: فقر، خشونت و محرومیت انسان‌ها از حداقل امکانات زندگی در غزه، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود.

ماکرون افزود: ایجاد صلح پایدار تنها با تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی که سلاح نداشته باشد و حقوق اسرائیل برای زندگی امن به رسمیت شناخته شود، ممکن است.

رئیس‌جمهور فرانسه تصریح کرد: این روند باید شامل پایان‌دادن به اقدامات خشونت‌آمیز و تضمین حقوق انسانی مردم فلسطین باشد؛ ادامه جنگ و اشغال هیچ دستاوردی برای اسرائیل نخواهد داشت و فقط اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

ماکرون در پایان از نتانیاهو خواست مسیر قانونی و دیپلماتیک را برای حل بحران در غزه و کرانه باختری در پیش بگیرد و هشدار داد: ادامه خشونت‌ها و جنگ‌های مستمر نه‌تنها به مردم فلسطین آسیب می‌رساند، بلکه منافع اسرائیل و صلح منطقه‌ای را نیز تهدید می‌کند.

