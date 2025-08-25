در ادامه بیانیه آمده است: بی‌عملی جامعه بین‌المللی برای توقف این قحطی، حتی پس از اعلام سازمان ملل درباره ارتکاب اسرائیل به این اقدام، به ارزش‌های اخلاقی کشورها و نهادها آسیب می‌زند.

کابینه امنیتی اسرائیل روز ۸ آگوست طرح اشغال غزه را تصویب کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش از جلسه کابینه اعلام کرده بود که هدف اشغال کل غزه است. رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش داده‌اند ارتش دستور اشغال باقی مناطق غزه را دریافت کرده است، اما انتظار می‌رود این مرحله پس از سپتامبر اجرا شود.