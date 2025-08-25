وزارت امور خارجه فلسطین در غزه هشدار داد اشغال غزه توسط اسرائیل میتواند موجب فروپاشی زیرساختهای حیاتی، تشدید قحطی و گسترش بحران انسانی برای بیش از دو میلیون نفر شود.
این وزارتخانه تأکید کرد قحطی موجود ناشی از محاصره و جلوگیری از ورود کمکها است و بیعملی جامعه بینالمللی در برابر آن غیرقابل قبول است. کابینه امنیتی اسرائیل طرح اشغال غزه را تصویب کرده که منجر به جابهجایی گسترده جمعیت فلسطینیها و گسترش حضور نظامی در مراحل بعدی میشود.
وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه خود نوشت: اشغال غزه زیرساختهای حیاتی را بهطور کامل تحت تأثیر قرار میدهد و میلیونها غیرنظامی را در معرض بحران انسانی قرار خواهد داد.
در ادامه بیانیه آمده است: بیعملی جامعه بینالمللی برای توقف این قحطی، حتی پس از اعلام سازمان ملل درباره ارتکاب اسرائیل به این اقدام، به ارزشهای اخلاقی کشورها و نهادها آسیب میزند.
کابینه امنیتی اسرائیل روز ۸ آگوست طرح اشغال غزه را تصویب کرد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیش از جلسه کابینه اعلام کرده بود که هدف اشغال کل غزه است. رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادهاند ارتش دستور اشغال باقی مناطق غزه را دریافت کرده است، اما انتظار میرود این مرحله پس از سپتامبر اجرا شود.