براساس گزارش خبرگزاری‌های ایران و به گفته رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز، چهارشنبه ۱۳ آگوست، در بخش‌هایی از پارک ملی بمو این شهر آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داده است.

هادی عیدی‌پور، رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز، اعلام کرد: ظهر چهارشنبه، آتش‌سوزی در ارتفاعات حواشی شهر گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های نزدیک به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته هادی عیدی‌پور، ارزیابی اولیه تیم‌های حاضر نشان داد که منطقه دارای پوشش گیاهی گسترده می‌باشد و آتش با سرعت در حال گسترش بوده است. وی افزود: عملیات اطفای حریق تا حوالی ساعت ۱۶:۴۵ ادامه داشت.

عیدی‌پور اظهار داشت: پس از مهار آتش اول، مجدداً وقوع حریق دیگری در ارتفاعات پارک ملی بمو به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای آتش‌نشانی همراه با نیروهای محیط‌زیست برای کنترل آن اعزام شدند.