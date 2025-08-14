براساس گزارش خبرگزاریهای ایران و به گفته رئیس سازمان آتشنشانی شیراز، چهارشنبه ۱۳ آگوست، در بخشهایی از پارک ملی بمو این شهر آتشسوزی گستردهای رخ داده است.
هادی عیدیپور، رئیس سازمان آتشنشانی شیراز، اعلام کرد: ظهر چهارشنبه، آتشسوزی در ارتفاعات حواشی شهر گزارش شد و بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاههای نزدیک به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته هادی عیدیپور، ارزیابی اولیه تیمهای حاضر نشان داد که منطقه دارای پوشش گیاهی گسترده میباشد و آتش با سرعت در حال گسترش بوده است. وی افزود: عملیات اطفای حریق تا حوالی ساعت ۱۶:۴۵ ادامه داشت.
عیدیپور اظهار داشت: پس از مهار آتش اول، مجدداً وقوع حریق دیگری در ارتفاعات پارک ملی بمو به سامانه آتشنشانی اعلام شد و نیروهای آتشنشانی همراه با نیروهای محیطزیست برای کنترل آن اعزام شدند.
وی با بیان اینکه آتش در نقاط مختلف ارتفاعات به سمت ارتفاعات منطقه سعدی شیراز گسترش یافته است، گفت: تیمهای عملیاتی در تلاش برای مهار کامل حریق هستند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز تصریح کرد: در مجموع، هفت ایستگاه عملیاتی و بیش از ۵۰ آتشنشان به همراه ۱۲ دستگاه خودروی آتشنشانی در این عملیات حضور دارند و نیروهای منابع طبیعی و محلی نیز همکاری میکنند؛ به گفته وی، عملیات با هماهنگی کامل ادامه دارد و وضعیت تحت کنترل است.