در جدیدترین مورد از حملات شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی، روز سهشنبه ۲۶ آگوست، گروهی از آنها به یکی از روستاهای شرق یطا یورش بردند و چندین فلسطینی و فعال خارجی حامی آنان را مورد ضربوجرح قرار دادند.
اسامه مخامره، فعال مخالف سیاستهای شهرکسازی اسرائیل، اعلام کرد که مهاجمان ساکنان محلی و فعالان خارجی را بهشدت کتک زدند و آثار زخم و کبودی بر بدن چند نفر مشاهده میشود.
به گفته وی، تصاویر منتشر شده از صحنه درگیری نشان میدهد دستکم چهار نفر با لباسهای خونآلود از محل خارج شدهاند.
ساکنان منطقه یطا سالهاست هدف خشونتهای فزاینده شهرکنشینان قرار دارند؛ خشونتی که شامل حمله مستقیم، آتشزدن املاک و تصرف زمینهای کشاورزی است.
طبق گزارش وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دستکم ۱٬۰۱۶ فلسطینی در کرانه باختری به دست نظامیان و شهرکنشینان اسرائیلی کشته و بیش از ۷ هزار نفر زخمی شدهاند.
این رویداد در حالی رخ میدهد که دیوان بینالمللی دادگستری سال گذشته اشغالگری اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی را غیرقانونی اعلام و خواستار تخلیه تمامی شهرکها در کرانه باختری و قدس شرقی شد.