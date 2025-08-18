شامگاه یکشنبه ۱۷ آگوست هزاران معترض اسرائیلی در تلآویو به سمت مقر حزب لیکود، به رهبری نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، راهپیمایی کردند، راهپیمایی که با تنشهای مواجه شد، تنشها زمانی بالا گرفت که نیروهای پلیس مسیر ورود به ساختمان را مسدود کردند.
معترضان با آتشزدن لاستیکها در خیابان کینگ جورج خشم خود را نشان دادند و پلیس دستکم شش نفر را در محل بازداشت کرد. بهطورکلی نزدیک به ۴۰ نفر در سراسر کشور در جریان اعتصاب و اعتراضات روز یکشنبه دستگیر شدند.
این اعتراضات در چارچوب اعتصاب عمومی برگزار شد که به دعوت خانوادههای زندانیان اسرائیلی در غزه شکل گرفت. آنها نگراناند تصمیم اخیر کابینه نتانیاهو مبنی بر اشغال کامل غزه جان بستگانشان را بیشازپیش به خطر بیندازد.
برآوردهای رسمی اسرائیل نشان میدهد حدود ۵۰ زندانی همچنان در غزه هستند. همزمان بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ فلسطینی در زندانهای اسرائیل به سر میبرند؛ جایی که سازمانهای حقوق بشری از مرگ زندانیان بر اثر شکنجه، گرسنگی و محرومیتهای پزشکی خبر میدهند.
از آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۱ هزار و ۹۰۰ فلسطینی جان خود را ازدستدادهاند و این منطقه به قحطی کشانده شده است.
در سطح بینالمللی نیز فشارها بر تلآویو افزایشیافته است. دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نوامبر گذشته حکم بازداشت برای نتانیاهو و وزیر دفاع وقت او، یوآف گالانت، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. افزون بر این، اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) با پرونده اتهام نسلکشی در غزه مواجه است.