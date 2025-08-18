شامگاه یکشنبه ۱۷ آگوست هزاران معترض اسرائیلی در تل‌آویو به سمت مقر حزب لیکود، به رهبری نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، راهپیمایی کردند، راهپیمایی که با تنش‌های مواجه شد، تنش‌ها زمانی بالا گرفت که نیروهای پلیس مسیر ورود به ساختمان را مسدود کردند.

معترضان با آتش‌زدن لاستیک‌ها در خیابان کینگ جورج خشم خود را نشان دادند و پلیس دست‌کم شش نفر را در محل بازداشت کرد. به‌طورکلی نزدیک به ۴۰ نفر در سراسر کشور در جریان اعتصاب و اعتراضات روز یکشنبه دستگیر شدند.

این اعتراضات در چارچوب اعتصاب عمومی برگزار شد که به دعوت خانواده‌های زندانیان اسرائیلی در غزه شکل گرفت. آنها نگران‌اند تصمیم اخیر کابینه نتانیاهو مبنی بر اشغال کامل غزه جان بستگانشان را بیش‌ازپیش به خطر بیندازد.