ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اعلام کرد اروپایی‌ها با نقض آشکار تعهدات خود، هیچ مشروعیتی برای استفاده از سازوکارهای برجامی ندارند و هر اقدام خصمانه آنها علیه ایران با واکنش فوری و قاطع مواجه خواهد شد.

ابراهیم عزیزی در واکنش به اقدامات سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، آن را «حربه‌ای بی‌پایه و اساس» توصیف کرد. عزیزی اظهار داشت: تروئیکای اروپایی با نقض آشکار تعهدات خود و پیروی کورکورانه از آمریکا، نه تنها مشروعیتی برای استفاده از سازوکارهای برجامی ندارد، بلکه باید پاسخگوی بدعهدی‌های خود باشد.