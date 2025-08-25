ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اعلام کرد اروپاییها با نقض آشکار تعهدات خود، هیچ مشروعیتی برای استفاده از سازوکارهای برجامی ندارند و هر اقدام خصمانه آنها علیه ایران با واکنش فوری و قاطع مواجه خواهد شد.
ابراهیم عزیزی در واکنش به اقدامات سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، آن را «حربهای بیپایه و اساس» توصیف کرد. عزیزی اظهار داشت: تروئیکای اروپایی با نقض آشکار تعهدات خود و پیروی کورکورانه از آمریکا، نه تنها مشروعیتی برای استفاده از سازوکارهای برجامی ندارد، بلکه باید پاسخگوی بدعهدیهای خود باشد.
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه ایران، مجری سیاستهای کلان حکومت ایران و مصوبات مجلس این کشور است، اعلام کرد: به جای تهدید و نمایشهای سیاسی، بهتر است این کشورها تعهدات معوق خود را اجرا کنند؛ چرا که هر اقدام نسنجیده، خصمانه و غیرمسئولانه علیه ایران، بیتردید دشمنی آشکار با ملت ایران تلقی شده و با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه خواهد شد.