عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، در سیزدهمین مجمع همکاری میانبخشی جهانی که در استانبول برگزار شد اظهار داشت که فعالان اقتصادی ترکیه تاکنون ۲.۳ میلیارد دلار در آفریقا سرمایهگذاری کرده و برای ۳۵ هزار نفر در این قاره شغل ایجاد کردهاند.
به گفته وی پیمانکاران ترک تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ پروژه به ارزش ۹۷.۵ میلیارد دلار در آفریقا اجرا کردهاند که ۱۸ درصد کل پروژههای برونمرزی بخش ساختوساز ترکیه را تشکیل میدهد.
بولات با اشاره به روابط رو به رشد ترکیه و آفریقا از زمان آغاز به کار رئیسجمهور اردوغان در سال ۲۰۰۲ بیان داشت که پس از تدوین استراتژی ترکیه برای آفریقا در سال ۲۰۰۳، سال ۲۰۰۵ بهعنوان «سال آفریقا» نامگذاری شد.
وی افزود که تعداد سفارتخانههای ترکیه در قاره آفریقا از ۱۲ مورد در سال ۲۰۰۳ به ۴۴ مورد رسیده و هدفگذاری برای رسیدن به ۵۰ سفارتخانه انجام شده است.
وزیر بازرگانی ترکیه همچنین بیان داشت که حجم تجارت دوطرفه میان ترکیه و آفریقا از ۵.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۳۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
همچنین صادرات ترکیه به آفریقا در این سال ۲۱.۸ میلیارد دلار و واردات از آفریقا حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
بولات اعلام کرد که تلاشها برای تقویت روابط با ۲۶ کشور مسلمان آفریقا ادامه دارد و صنایع ماشینآلات، تجهیزات برقی، مواد شیمیایی، خودروسازی، محصولات کشاورزی و فولاد را از مهمترین حوزههای همکاری دانست.
وی همچنین به حضور ترکیه در ۶۵ رویداد تجاری در آفریقا طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، برگزاری ۳۳ رویداد تجاری در این قاره و دیدار با بیش از ۵۰ مقام آفریقایی اشاره کرد.
بولات در ادامه درباره واردات آفریقا به ترکیه گفت که این واردات شامل مواد خام، محصولات انرژی، نفت، گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی، محصولات معدنی، کاکائو، قهوه، دانه کنجد و سایر محصولات کشاورزی است.
وی افزود که صادرات کل ترکیه تا پایان سال جاری به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید که ۲۷۴ میلیارد دلار آن مربوط به کالا و ۱۲۳ میلیارد دلار آن مربوط به خدمات است.
وزیر بازرگانی ترکیه با اشاره به رشد گردشگری میان دو طرف گفت که صادرات بخش خدمات ترکیه به آفریقا در سال ۲۰۲۳ به ۶ میلیارد دلار رسیده، در حالی که آفریقا ۵.۱ میلیارد دلار در بخش خدمات به ترکیه صادرات داشته است.
به گفته وی، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۵ میلیون گردشگر آفریقایی به ترکیه سفر کردهاند و تاکنون در سال جاری ۶۰۰ هزار نفر از این قاره به ترکیه آمدهاند.