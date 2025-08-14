عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، در سیزدهمین مجمع همکاری میان‌بخشی جهانی که در استانبول برگزار شد اظهار داشت که فعالان اقتصادی ترکیه تاکنون ۲.۳ میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری کرده و برای ۳۵ هزار نفر در این قاره شغل ایجاد کرده‌اند.

به گفته وی پیمانکاران ترک تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ پروژه به ارزش ۹۷.۵ میلیارد دلار در آفریقا اجرا کرده‌اند که ۱۸ درصد کل پروژه‌های برون‌مرزی بخش ساخت‌وساز ترکیه را تشکیل می‌دهد.



بولات با اشاره به روابط رو به رشد ترکیه و آفریقا از زمان آغاز به کار رئیس‌جمهور اردوغان در سال ۲۰۰۲ بیان داشت که پس از تدوین استراتژی ترکیه برای آفریقا در سال ۲۰۰۳، سال ۲۰۰۵ به‌عنوان «سال آفریقا» نام‌گذاری شد.

وی افزود که تعداد سفارتخانه‌های ترکیه در قاره آفریقا از ۱۲ مورد در سال ۲۰۰۳ به ۴۴ مورد رسیده و هدف‌گذاری برای رسیدن به ۵۰ سفارتخانه انجام شده است.



وزیر بازرگانی ترکیه همچنین بیان داشت که حجم تجارت دوطرفه میان ترکیه و آفریقا از ۵.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۳۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

همچنین صادرات ترکیه به آفریقا در این سال ۲۱.۸ میلیارد دلار و واردات از آفریقا حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است.

بولات اعلام کرد که تلاش‌ها برای تقویت روابط با ۲۶ کشور مسلمان آفریقا ادامه دارد و صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات برقی، مواد شیمیایی، خودروسازی، محصولات کشاورزی و فولاد را از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری دانست.