سیاست
2 دقیقه خواندن
حماس آمادگی خود را برای گفت‌وگو درباره طرح جدید آتش‌بس آمریکا در غزه اعلام کرد
حماس اعلام کرد که از طریق میانجی‌ها طرح جدیدی از سوی آمریکا برای آتش‌بس در غزه دریافت کرده و آماده است بر سر میز مذاکره حاضر شود.
فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در شهر غزه در پی حمله اسرائیل / عکس: Reuters
8 سپتامبر 2025

حماس روز یکشنبه هفتم سپتامبر در بیانیه‌ای از طریق تلگرام اعلام کرد که از طریق میانجی‌ها طرح آتش‌بس تازه‌ای از سوی ایالات متحده دریافت کرده و آماده ازسرگیری مذاکرات است.

گروه حماس اعلام کرد که از هر اقدامی برای توقف تجاوز علیه مردم فلسطین استقبال می‌کند و آماده است فوراً در مذاکرات شرکت کند تا درباره آزادی همه اسرا در برابر پایان حملات و عقب‌نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از غزه گفت‌وگو نماید.

در این بیانیه همچنین آمده است که حماس با تشکیل کمیته‌ای مستقل فلسطینی برای مدیریت امور اداری غزه موافقت کرده و از اسرائیل خواسته است تعهد خود به مفاد توافق احتمالی را تضمین کند تا از تکرار تجربه‌های گذشته که توافق‌ها امضا اما سپس رد یا نقض شدند جلوگیری شود.

حماس یادآوری کرد که در تاریخ ۱۸ آگوست، پیشنهادی را که با میانجی‌گری مصر و قطر و بر اساس طرحی از استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، ارائه شده بود پذیرفته اما اشغالگران اسرائیلی تاکنون پاسخی نداده و به کشتارها و کارزار پاکسازی قومی ادامه داده‌اند.

این گروه تأکید کرد که همچنان در تماس دائم با میانجی‌ها برای تبدیل این ایده‌ها به توافقی جامع است که خواسته‌های فلسطینیان را برآورده کند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه هفتم سپتامبر اعلام کرد که طرحی برای دستیابی به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در غزه ارائه کرده که به گفته وی اسرائیل آن را به‌طور کامل پذیرفته است.

بااین‌حال دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که این طرح همچنان در حال بررسی جدی است.

حماس بارها تأکید کرده که آماده دستیابی به توافقی جامع با اسرائیل است؛ توافقی که بر اساس آن همه اسیران اسرائیلی در برابر آزادی زندانیان فلسطینی آزاد شوند، حملات اسرائیل در غزه پایان یابد و نیروهای اسرائیلی به‌طور کامل عقب‌نشینی کنند.

بااین‌حال، نتانیاهو چنین پیشنهادهایی را رد کرده و بر توافق‌های جزئی پافشاری کرده است؛ توافق‌هایی که به وی امکان می‌دهد روند مذاکرات را به تأخیر انداخته و در هر مرحله شرایط تازه‌ای تحمیل کند.

