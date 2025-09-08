حماس روز یکشنبه هفتم سپتامبر در بیانیه‌ای از طریق تلگرام اعلام کرد که از طریق میانجی‌ها طرح آتش‌بس تازه‌ای از سوی ایالات متحده دریافت کرده و آماده ازسرگیری مذاکرات است.

گروه حماس اعلام کرد که از هر اقدامی برای توقف تجاوز علیه مردم فلسطین استقبال می‌کند و آماده است فوراً در مذاکرات شرکت کند تا درباره آزادی همه اسرا در برابر پایان حملات و عقب‌نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از غزه گفت‌وگو نماید.

در این بیانیه همچنین آمده است که حماس با تشکیل کمیته‌ای مستقل فلسطینی برای مدیریت امور اداری غزه موافقت کرده و از اسرائیل خواسته است تعهد خود به مفاد توافق احتمالی را تضمین کند تا از تکرار تجربه‌های گذشته که توافق‌ها امضا اما سپس رد یا نقض شدند جلوگیری شود.

حماس یادآوری کرد که در تاریخ ۱۸ آگوست، پیشنهادی را که با میانجی‌گری مصر و قطر و بر اساس طرحی از استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، ارائه شده بود پذیرفته اما اشغالگران اسرائیلی تاکنون پاسخی نداده و به کشتارها و کارزار پاکسازی قومی ادامه داده‌اند.

این گروه تأکید کرد که همچنان در تماس دائم با میانجی‌ها برای تبدیل این ایده‌ها به توافقی جامع است که خواسته‌های فلسطینیان را برآورده کند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه هفتم سپتامبر اعلام کرد که طرحی برای دستیابی به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در غزه ارائه کرده که به گفته وی اسرائیل آن را به‌طور کامل پذیرفته است.