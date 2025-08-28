عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه،روز چهارشنبه ۲۷ آگوست در جریان بازدید خود از سوریه برای شرکت در شصت و دومین نمایشگاه بین‌المللی دمشق اعلام کرد که از روز پنجشنبه ۲۸ آگوست (امروز) تجارت ترانزیتی ۲۴ ساعته در دو گذرگاه گمرکی میان ترکیه و سوریه، شامل جیلوه‌گوزو و اونجو پینار در ترکیه و باب الهوی و باب‌السلام در سوریه، آزاد خواهد شد.

وی همچنین افزود که سوریه از زمان انقلاب هشتم دسامبر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه ثبات سیاسی و صلح اجتماعی داشته و ترکیه در این دوران جدید در کنار سوریه خواهد ایستاد.

بولات ضمن ابراز خرسندی از این ترکیه بزرگترین غرفه را در شصت و دومین نمایشگاه بین‌المللی دمشق به خود اختصاص داده است افزود: تعداد زیادی سرمایه‌گذار، تولیدکننده، صادرکننده و بازدیدکننده از ترکیه به این نمایشگاه آمده‌اند.

وزیر بازرگانی ترکیه همچنین اعلام کرد که طی مذاکرات در سوریه، توافق‌نامه همکاری در زمینه تشکیل کمیته مشترک گمرکی، همکاری‌های گمرکی و آموزش امضا شده است.

از سوی دیگر، محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد سوریه، تاکید کرد که اقدامات برای تأسیس انجمن صادرکنندگان سوریه آغاز شده و این اقدام به‌طور قابل توجهی به تجارت دوجانبه کمک خواهد کرد.

وی افزود: مهم‌ترین نگرانی، ایجاد یک منطقه آزاد صنعتی است. یک منطقه ویژه به مدیران و کارخانه‌های ترکیه‌ای در داخل خاک سوریه اختصاص خواهد یافت و تلاش‌هایی نیز در جریان است تا بازگشت سوری‌هایی که در ترکیه اقامت دارند، به کشورشان تسهیل شود.