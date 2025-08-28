ترکیه
تجارت ترانزیتی میان ترکیه و سوریه به صورت ۲۴ ساعته آزاد می‌شود
وزیر بازرگانی ترکیه، اعلام کرد که تجارت ترانزیتی ۲۴ ساعته از طریق دو گذرگاه گمرکی میان ترکیه و سوریه از امروز آزاد می‌شود. اقدامی که می‌تواند همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور را تقویت کند.
عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، در شصت و دومین نمایشگاه بین‌المللی دمشق / عکس: AA
28 اوت 2025

عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه،روز چهارشنبه ۲۷ آگوست در جریان بازدید خود از سوریه برای شرکت در شصت و دومین نمایشگاه بین‌المللی دمشق اعلام کرد که از روز پنجشنبه ۲۸ آگوست (امروز) تجارت ترانزیتی ۲۴ ساعته در دو گذرگاه گمرکی میان ترکیه و سوریه، شامل جیلوه‌گوزو و اونجو پینار در ترکیه و باب الهوی و باب‌السلام در سوریه، آزاد خواهد شد.  

وی همچنین افزود که سوریه از زمان انقلاب هشتم دسامبر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه ثبات سیاسی و صلح اجتماعی داشته و ترکیه در این دوران جدید در کنار سوریه خواهد ایستاد.

بولات ضمن ابراز خرسندی از این ترکیه بزرگترین غرفه را در شصت و دومین نمایشگاه بین‌المللی دمشق به خود اختصاص داده است افزود: تعداد زیادی سرمایه‌گذار، تولیدکننده، صادرکننده و بازدیدکننده از ترکیه به این نمایشگاه آمده‌اند.

وزیر بازرگانی ترکیه همچنین اعلام کرد که طی مذاکرات در سوریه، توافق‌نامه همکاری در زمینه تشکیل کمیته مشترک گمرکی، همکاری‌های گمرکی و آموزش امضا شده است.

از سوی دیگر، محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد سوریه، تاکید کرد که اقدامات برای تأسیس انجمن صادرکنندگان سوریه آغاز شده و این اقدام به‌طور قابل توجهی به تجارت دوجانبه کمک خواهد کرد.

وی افزود: مهم‌ترین نگرانی، ایجاد یک منطقه آزاد صنعتی است. یک منطقه ویژه به مدیران و کارخانه‌های ترکیه‌ای در داخل خاک سوریه اختصاص خواهد یافت و تلاش‌هایی نیز در جریان است تا بازگشت سوری‌هایی که در ترکیه اقامت دارند، به کشورشان تسهیل شود.

الشعار در ادامه تأکید کرد که این موضوع یکی از محورهای اصلی جلسات امروز بوده است و برای رفع کمبودها و بهبود عملکرد گمرک‌ها و گذرگاه‌های مرزی اقدامات جدی در حال انجام است.

وی همچنین افزود که تغییرات مهمی در سال آینده رخ خواهد داد و به ویژه تحول دیجیتالی در صنعت، نقشی حیاتی خواهد داشت.

الشعار در پایان تأکید کرد که تجربه، تخصص و مدل صنعتی ترکیه برای توسعه صنعتی سوریه اهمیت بالایی دارد و می‌تواند نقش کلیدی در تسهیل تجارت و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایفا کند.

شصت و دومین نمایشگاه بین‌المللی دمشق، درهای تازه‌ای به سوی همکاری تجاری ترکیه و سوریه باز می‌کند و به عنوان سکوی اصلی، زمینه‌های تجاری سودمند دوجانبه را بررسی کرده و فرصتی برای برداشتن گام مهمی در بخش گمرکی میان دو کشور فراهم می‌آورد.

