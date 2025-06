L'eurodéputée française avait été arrêtée par les autorités israéliennes alors qu’elle participait à une mission humanitaire visant à briser le blocus de Gaza par la mer.

L'eurodéputée LFI, faisait partie des six Français embarqués à bord du voilier Madleen, arraisonné dans les eaux internationales par la marine israélienne. Parmi les passagers figurait également la militante écologiste Greta Thunberg. Tous ont été arrêtés, certains placés en isolement, et transférés en centre de rétention à Tel Aviv.

Par voie d’un message sur les réseaux sociaux, Rima Hassan avait annoncé son retour en France dans l’après-midi du 12 juin, après avoir refusé de signer les documents de renonciation à l’entrée sur le territoire israélien, malgré des pressions et des menaces verbales.

Après plusieurs jours de rétention, elle a été expulsée sans avoir été formellement inculpée.

“Le prochain bateau”

Lors du rassemblement place de la République, Rima Hassan a été accueillie par une haie d'honneur formée par une quinzaine de députés LFI, et Jean-Luc Mélenchon, son leader.



"C'est une femme qui a donné la leçon de courage. Jeunes femmes, jeunes filles, essayez toutes quand vous serez grandes d'être Rima Hassan", a salué M. Mélenchon.

Rima Hassan, très émue, a été longuement applaudie. “Notre action visait à, d'abord, bien entendu livrer de l'aide humanitaire à Gaza. Du moins ce qu'on pouvait faire au maximum avec ce bateau. Mais aussi, surtout, à dénoncer le blocus et à le briser”, a-t-elle déclaré devant une foule brandissant drapeaux palestiniens et pancartes “Liberté pour Gaza”.

Et de poursuivre : “Il y a un mot à dire à Israël : le prochain bateau est bientôt prêt à partir et il s'appellera 'Handhala'” ('Handhala' est le nom du personnage emblématique du caricaturiste palestinien Naji al-Ali et figure allégorique nationale de la Palestine)

La mobilisation a aussi été l’occasion de dénoncer les positions jugées ambiguës du Gouvernement français.

Le rassemblement s’est déroulé dans le calme, encadré par un important dispositif de sécurité.

Plusieurs collectifs citoyens, syndicats et ONG avaient appelé à y participer, dans un contexte de tensions croissantes autour de la politique israélienne à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi de débats internes à la politique française sur le soutien à la cause palestinienne.

Deux autres Français, également arrêtés lors de l’opération maritime, sont encore retenus en Israël et pourraient être expulsés ce vendredi.