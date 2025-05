"Une attaque violente a frappé un bâtiment des Nations unies à Gaza, tuant un membre européen du personnel et blessant grièvement deux de nos compatriotes", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Barrot a déclaré jeudi sur X, que deux ressortissants français ont été grièvement blessés dans une attaque contre un bâtiment des Nations unies à Gaza.

Il a ajouté que les services diplomatiques français, le consulat du pays, sont pleinement mobilisés pour assister les blessés et apporter leur soutien aux personnes affectées.

“Pensées pour eux et pour leurs proches. (...) Une enquête doit être immédiatement diligentée”, a-t-il ajouté.

Mercredi, l'armée israélienne a fermé la route Salah al-Din, principal axe routier entre le nord et le sud de la Bande de Gaza, une décision dénoncée par le Hamas comme un "renversement total" de l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers à Gaza.

Plus de 900 Palestiniens ont été tués et plus de 900 autres blessés lors d'une campagne aérienne surprise menée par Israël contre Gaza depuis mardi, rompant le cessez-le-feu et l'accord d'échange de prisonniers en vigueur depuis janvier.

Depuis octobre 2023, près de 50 000 Palestiniens, en grande majorité des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 112 000 autres blessés lors de la campagne militaire israélienne brutale à Gaza.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de sa guerre dans l'enclave.