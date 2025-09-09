L’ampleur du mouvement n’est pas facile à quantifier ou définir, faute de structure ou de référent public pour le mouvement lancé durant l’été sur les réseaux sociaux.

Des manifestations sont prévues dans toute la France comme à Marseille (Bouches-du-Rhône), avec un départ à 10 heures depuis le quartier des Réformés, ou encore à Nantes (Loire-Atlantique) dès 11 heures, à Paris, place du Châtelet, dès 13 heures et à Toulouse à 14h30.

Les transports seront impactés, c’est la seule certitude ou presque à cette heure.

La CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a appelé à participer massivement à la grève le 10 septembre. Le troisième syndicat de cheminots, SUD-Rail, a également appelé à faire grève. Cependant la SNCF a annoncé, lundi, que les TGV Inoui, Ouigo et internationaux circuleront normalement mercredi.

A Paris, le métro et le RER devraient fonctionner normalement, les syndicats maisons ne se sont pas associés à cette mobilisation.

Par contre, les aéroports pourraient être touchés par le mouvement, soit parce qu’il y aura des actions de blocage, soit parce que le personnel naviguant suivra les appels à la grève de Sud aérien et de la CGT Air France.