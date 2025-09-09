L’ampleur du mouvement n’est pas facile à quantifier ou définir, faute de structure ou de référent public pour le mouvement lancé durant l’été sur les réseaux sociaux.
Des manifestations sont prévues dans toute la France comme à Marseille (Bouches-du-Rhône), avec un départ à 10 heures depuis le quartier des Réformés, ou encore à Nantes (Loire-Atlantique) dès 11 heures, à Paris, place du Châtelet, dès 13 heures et à Toulouse à 14h30.
Les transports seront impactés, c’est la seule certitude ou presque à cette heure.
La CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a appelé à participer massivement à la grève le 10 septembre. Le troisième syndicat de cheminots, SUD-Rail, a également appelé à faire grève. Cependant la SNCF a annoncé, lundi, que les TGV Inoui, Ouigo et internationaux circuleront normalement mercredi.
A Paris, le métro et le RER devraient fonctionner normalement, les syndicats maisons ne se sont pas associés à cette mobilisation.
Par contre, les aéroports pourraient être touchés par le mouvement, soit parce qu’il y aura des actions de blocage, soit parce que le personnel naviguant suivra les appels à la grève de Sud aérien et de la CGT Air France.
570 actions prévues en France
Un site sur internet recense 570 actions prévues à travers toute la France. On y trouve pêle-mêle des blocages de ronds-points, de dépôts pétroliers à Lorient ou de centres de distribution de supermarchés ou des plateformes de distribution de la société Amazon.
Les renseignements français relevaient que les projets les plus fréquemment évoqués concernent "des blocages de sites-axes stratégiques comme des dépôts pétroliers, des facultés, des axes routiers, des aéroports, des voies ferroviaires".
Plusieurs cartes interactives sont disponibles sur internet, en les rassemblant par région, on remarque qu’il y a une concentration d’actions annoncées en Auvergne - Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne serait également très impliquée.
Le ministre de l’Intérieur démissionnaire ne croit pas à un mouvement de grande ampleur. Bruno Retailleau n’en a pas moins envoyé la semaine dernière un télégramme aux Préfets les enjoignant à la plus grande fermeté et ce mardi, lors d’une conférence de presse, il a annoncé une “tolérance zéro” vis-à-vis des débordements qui pourraient se produire en marge des manifestations.
80 000 policiers sont mobilisés pour cette seule journée, ce dispositif exceptionnel doit permettre, selon Laurent Nunez, le préfet de Paris, de “quadriller le territoire” et d’assurer une mobilité maximale des forces de l’ordre.