MOYEN-ORIENT
1 min de lecture
Des avions de combat israéliens frappent les villes syriennes de Homs, Lattaquié et Palmyre
Damas a condamné une “violation flagrante” de la souveraineté et appelle le Conseil de sécurité de l’ONU à agir.
Des avions de combat israéliens frappent les villes syriennes de Homs, Lattaquié et Palmyre
Les frappes, qui ont touché la périphérie de Homs et se sont étendues aux régions côtières et centrales. / AP
9 septembre 2025

Des avions de combat israéliens ont mené de nouvelles frappes aériennes en Syrie, visant des zones situées près des villes de Homs, Lattaquié et Palmyre, ont rapporté des médias syriens.

Les frappes, qui ont touché la périphérie de Homs et se sont étendues aux régions côtières et centrales, ont été décrites par les médias syriens comme une nouvelle violation de la souveraineté du pays.

Les médias syriens n’ont pas immédiatement fourni de détails sur les victimes ou les dégâts, et Israël n’a pas encore fait de commentaire.

Recommandé

Le ministère syrien des Affaires étrangères a émis une condamnation ferme, affirmant que ces raids “représentent une violation flagrante de la souveraineté de la Syrie et menacent sa sécurité et la stabilité régionale”.

Il a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU “à assumer ses responsabilités et à prendre une position ferme pour mettre un terme aux agressions répétées d’Israël”.

L’agence de presse officielle syrienne SANA a indiqué que les défenses antiaériennes avaient été activées lors de l’attaque, survenue dans la nuit de lundi. Des habitants ont rapporté avoir entendu des explosions dans plusieurs provinces.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us