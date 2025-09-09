Des avions de combat israéliens ont mené de nouvelles frappes aériennes en Syrie, visant des zones situées près des villes de Homs, Lattaquié et Palmyre, ont rapporté des médias syriens.
Les frappes, qui ont touché la périphérie de Homs et se sont étendues aux régions côtières et centrales, ont été décrites par les médias syriens comme une nouvelle violation de la souveraineté du pays.
Les médias syriens n’ont pas immédiatement fourni de détails sur les victimes ou les dégâts, et Israël n’a pas encore fait de commentaire.
Le ministère syrien des Affaires étrangères a émis une condamnation ferme, affirmant que ces raids “représentent une violation flagrante de la souveraineté de la Syrie et menacent sa sécurité et la stabilité régionale”.
Il a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU “à assumer ses responsabilités et à prendre une position ferme pour mettre un terme aux agressions répétées d’Israël”.
L’agence de presse officielle syrienne SANA a indiqué que les défenses antiaériennes avaient été activées lors de l’attaque, survenue dans la nuit de lundi. Des habitants ont rapporté avoir entendu des explosions dans plusieurs provinces.