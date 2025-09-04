Les services de renseignement français estiment qu'au moins 100 000 personnes participeront à la mobilisation nationale qui aura lieu le 10 septembre, selon une note confidentielle consultée par la chaîne France Info.

Ils ont également souligné que les secteurs de l'énergie, des transports et de la défense pourraient être les principales cibles.

La manifestation populaire, lancée sur les réseaux sociaux, appelle les citoyens à "Bloquons tout" le 10 septembre afin de paralyser le pays en opposition au projet de budget national du Premier ministre François Bayrou.

Prenant de l'ampleur grâce au soutien du parti d'extrême gauche La France insoumise (LFI), le mouvement est né d'un petit groupe en ligne, "Les Essentiels", qui affirmait : "Le 10 septembre, on arrête tout, non pas pour fuir, mais pour dire non".

Parallèlement, les organisations syndicales françaises ont également appelé à une journée de mobilisation dans tout le pays le 18 septembre pour protester contre les propositions budgétaires de Bayrou.

Troubles politiques en France

La France est confrontée à des tensions politiques croissantes alors que Bayrou se prépare à un vote de confiance crucial à l'Assemblée nationale le 8 septembre.

