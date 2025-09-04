Les services de renseignement français estiment qu'au moins 100 000 personnes participeront à la mobilisation nationale qui aura lieu le 10 septembre, selon une note confidentielle consultée par la chaîne France Info.
Ils ont également souligné que les secteurs de l'énergie, des transports et de la défense pourraient être les principales cibles.
La manifestation populaire, lancée sur les réseaux sociaux, appelle les citoyens à "Bloquons tout" le 10 septembre afin de paralyser le pays en opposition au projet de budget national du Premier ministre François Bayrou.
Prenant de l'ampleur grâce au soutien du parti d'extrême gauche La France insoumise (LFI), le mouvement est né d'un petit groupe en ligne, "Les Essentiels", qui affirmait : "Le 10 septembre, on arrête tout, non pas pour fuir, mais pour dire non".
Parallèlement, les organisations syndicales françaises ont également appelé à une journée de mobilisation dans tout le pays le 18 septembre pour protester contre les propositions budgétaires de Bayrou.
Troubles politiques en France
La France est confrontée à des tensions politiques croissantes alors que Bayrou se prépare à un vote de confiance crucial à l'Assemblée nationale le 8 septembre.
Bayrou, qui a dévoilé son cadre budgétaire pour 2026 en juillet, cherche à obtenir des soutiens pour un plan d'économies de près de 44 milliards d'euros (51 milliards de dollars) dans le cadre des efforts visant à réduire la dette publique française, qui atteint désormais 113 % du PIB.
La France affiche également l'un des déficits budgétaires les plus importants de l'UE, à 5,8 %.
Avertissant que le pays est "au bord du surendettement", Bayrou a exhorté les députés à privilégier "la responsabilité plutôt que le chaos".
Des partis d'opposition de tous bords, de la LFI (gauche) au Rassemblement national (RN) (extrême droite), en passant par les socialistes, ont juré de voter contre le gouvernement.
Les négociations budgétaires ont été une source majeure de tensions dans la politique française.
L'échec de l'accord sur le budget 2025 l'an dernier a conduit à la chute du gouvernement de Michel Barnier en décembre, après que les partis de gauche et d'extrême droite se sont unis derrière une motion de censure.