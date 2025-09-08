François Bayrou, le Premier ministre français, a depuis deux semaines multiplié les interviews anxiogènes, appelé à la responsabilités des partis, rappelé aux Français que le surendettement guettait et qu’il allait prétériter l’avenir de leurs enfants.

Rien n’y fait, le Premier ministre n’a pas convaincu et les partis politiques ont redit ce week-end tout le mal qu’ils pensaient de ce budget 2026.

Marine Le Pen l’a répété, dimanche, à Hénin-Beaumont. Le RN votera lundi après-midi, à l’Assemblée, contre la confiance à François Bayrou. Le Parti socialiste a également confirmé sa position dimanche, d’autant que le camp du président français et ses ministres sont en train de négocier un gouvernement ou un accord de non-censure avec ces mêmes socialistes. Avec ses 66 députés, le parti à la rose qui a pris ses distances avec la France Insoumise pourrait revenir au gouvernement mais il demande une révision du budget 2026 et une mise sur pause de la réforme des retraites. Donc rien n’est acquis.

L’après-Bayrou se prépare déjà