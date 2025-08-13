POLITIQUE
2 min de lecture
Gaza : 24 Palestiniens assassinés en quelques heures, une trêve de 60 jours en discussion au Caire
Les frappes israéliennes ont de nouveau ensanglanté Gaza mercredi matin, alors qu’une délégation du Hamas se rend en Égypte pour tenter d’arracher un cessez-le-feu.
Journée de sang à Gaza / AA
13 août 2025

Depuis l’aube de mercredi, 24 Palestiniens ont été assassinés, dont des enfants et des civils venus chercher de l’aide humanitaire. Pendant ce temps, une délégation du Hamas s’est rendue au Caire pour tenter d’arracher une trêve de 60 jours, alors que la population gazaouie se trouve au bord du gouffre humanitaire.

 Selon les secours locaux, plusieurs frappes ont visé des zones proches des points de distribution, transformant des files d’attente en scènes de carnage.

 Ces victimes s’ajoutent à un bilan déjà lourd : 89 morts en 24 heures, et une crise alimentaire qui tue désormais presque autant que les bombes. Le ministère de la Santé à Gaza recense 227 décès liés à la famine, dont 103 enfants. Les ONG dénoncent un accès humanitaire quasi inexistant et un blocus qui étrangle la population.

Une étude publiée dans The Lancet Infectious Diseases révèle que, sur plus de 1 300 échantillons prélevés à l’hôpital Al-Ahli, deux tiers contiennent des bactéries multirésistantes aux antibiotiques.

Les experts avertissent que cette situation entraînera des maladies plus graves, une transmission plus rapide des infections, des taux de mortalité plus élevés et davantage d’amputations. Cette propagation est exacerbée par des années de conflit, le blocus israélien depuis 2007 et la destruction des infrastructures de santé et d’assainissement. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué Israël pour avoir bloqué l’entrée des fournitures médicales essentielles malgré les pénuries sévères – plus de la moitié des hôpitaux de Gaza ne sont pas fonctionnels, et ceux qui restent en activité opèrent bien au-delà de leur capacité. 

Le pari d’une trêve de 60 jours

Dans ce contexte dramatique, une délégation du Hamas est arrivée au Caire pour discuter d’une proposition de cessez-le-feu de 60 jours. L’initiative, portée par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis, vise à mettre fin temporairement aux combats, faciliter un acheminement massif d’aide et lancer un échange d’otages et de prisonniers.

 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé que les pourparlers portent désormais sur un accord global incluant la libération de tous les otages en une seule étape. 

 Les Nations Unies et plusieurs capitales européennes appellent à saisir cette fenêtre diplomatique. “Chaque jour sans trêve coûte des dizaines de vies”, alerte l’organisation internationale. Mais sur le terrain, les frappes continuent, et la population gazaouie reste prise en étau entre un conflit meurtrier et une catastrophe humanitaire qui s’aggrave de jour en jour.

 

SOURCE:TRT français et agences
